Ca7riel y Paco Amoroso revelan el secreto de su éxito en ‘El Hormiguero’: “Una persona enfadada vale como tres felices en las redes”

Ca7riel y Paco Amoroso en 'El Hormiguero'. (Atresplayer)

El programa de las hormigas ha comenzado la semana con dos de los artistas más virales de las redes sociales. El pasado 4 de octubre, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso emitieron su sesión en directo en el Tiny Desk, un concierto organizado por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, que ya cuenta con más de siete millones de visualizaciones. Tras su éxito, el dúo ya tenía fechas cerradas para actuar en España, pero han tenido que añadir alguna más tras agotar todas las entradas.

A la pregunta del porqué de su éxito tan repentino, ambos lo han tenido muy claro. Ca7riel cree que es porque “nos hemos mostrado a carita lavada, sin autotune y sin maquillaje”. Por su parte, Paco Amoroso ha sentido que “hemos conectado con la gente” con el vídeo del concierto. Su técnica es componer canciones que no sean muy largas y que capten la atención del público en seguida: “No podemos prestar atención a algo más de 30 segundos, nosotros nos aprovechamos de eso y hacemos canciones cortitas, para no dispersar la energía de la gente”, ha comentado Ca7riel.

Éxito más que merecido, ya que en el momento de la grabación todos estaban “muy enfermos, tosiendo sangre”, ha reconocido Ca7riel. “Hubo un virus que nos pegó a todos fuerte, además de venir de Estados Unidos de comer mal”, ha puntualizado Paco Amoroso.

En sus conciertos en directo, organizan espectáculos dignos de ver. En el último, en Buenos Aires, volaron colgados de un arnés, pero no han querido desvelar qué tienen preparado para sus shows en España. “Yo tengo terror a las alturas y en el último concierto tuvimos que volar con un arnés, tuve un ataquito de pánico”, ha confesado Ca7riel. Los argentinos pasarán por Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Granada.

¡@ca7rielypaco harán gira por España!

27 y 29 de noviembre: Madrid

30 de noviembre: Valencia

5 y 6 de diciembre: Barcelona

13 de diciembre: Sevilla

14 de diciembre: Granada#Ca7rielAmorosoEH pic.twitter.com/9VpHpueWOH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2024

En otro de sus conciertos, en un festival, aparecieron metidos los dos en un jacuzzi y no cantaron, solo pusieron un disco con sus canciones. Esto no fue más que una estrategia, ya que su objetivo era llamar la atención del público: “Queríamos enfadarlos a todos, no cantamos ni un tema, pero lo pasamos increíble, además una persona enfadada vale como tres felices en las redes”, ha explicado Ca7riel.

Y aunque la música del dúo argentino es una mezcla de trap que fusiona múltiples géneros, ellos escuchan diferentes estilos. “Nosotros venimos de tocar rock & roll, éramos hippies que cargaban con su batería”, ha dicho Paco Amoroso, pero también ha reconocido que uno de sus artistas favoritos es un rapero: “A mí me gusta un rapero argentino que se llama el Doctor, no cura, pero lo recomiendo”, ha bromeado Amoroso.

Con la carrera despegando, Pablo Motos les ha preguntado cómo puede llevar un músico, una relación de pareja. “No es recomendable”, ha dicho Ca7riel. Paco Amoroso ha ironizado diciendo que “es meterse en un problema, pero al final estar con cualquier persona es siempre meterse en un problema”.

Mario Vaquerizo aparece en directo en el programa

Además de a los dos argentinos, Motos ha tenido un invitado muy especial desde la distancia. El programa ha contactado en directo con Mario Vaquerizo, que aún sigue ingresado en el hospital tras su caída del escenario el pasado 19 de octubre. “La caída pudo haber sido mortal, pero estoy bien, ha sido un susto muy grande, pero creo que tengo un ángel de la guarda que me protege, y las llamadas de los amigos ayudan”, ha declarado Vaquerizo, al que se le veía en la camilla del hospital y con el collarín.

Hacemos una conexión especial con Mario Vaquerizo para conocer cómo va su recuperación 🙌🏻 [PARTE 1] #Ca7rielAmorosoEH pic.twitter.com/971h4pRZhq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2024

Aun así, desde el hospital Ramón y Cajal de Madrid, el cantante ha dicho que está bien, aunque ha perdido visión tras el accidente y tiene fracturas en varias vértebras lumbares y cervicales. Mario también ha confirmado que le queda mucho camino por delante para recuperarse por completo, pero que es optimista.