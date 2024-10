Quién es Paula Willems, la modelo que tiene dos hijos con el actor Quim Gutiérrez

Paula Willems en la fiesta de 'Yo Dona'. (Europa Press)

La modelo Paula Willems y el actor Quim Gutiérrez han dado la bienvenida a su segundo hijo, Gael. Después de tener a su primer hijo, Bru, en noviembre de 2021, y de contraer matrimonio en 2023, ambos se mantienen como una familia dedicada y orgullosa con su evolución. Aunque son una pareja discreta con su privacidad y su vida personal, hay momentos en los que comparten pequeños momentos en sus perfiles de redes sociales.

El actor anunciaba así la inminente llegada de su segundo hijo en su perfil de Instagram: “Por segunda vez se acerca el momento y se impone igual de trascendental que la primera. Mirarte desde abajo y verte rozar las estrellas y tocar el cielo, me recuerda que eres capaz de transformar lo doméstico en excepcional. Qué suerte tengo”.

Pese a que Quim Gutiérrez es muy conocido por su carrera en la actuación, Paula Willems también destaca en el mundo de la moda desde hace tiempo. En 2016, fue reconocida como modelo revelación en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, recibiendo el Premio L’Oreal, lo que abrió nuevas puertas en su carrera tanto en España como internacionalmente.

La modelo de 27 años nació en Granada y tiene raíces holandesas por parte de su madre. Willems mantiene una relación con Quim desde hace ocho años, cuando ella tan solo tenía 18 años, mientras que él tenía 35, pero la diferencia de edad nunca ha sido un impedimento para su relación.

Paula ha enfrentado desafíos personales que ha compartido abiertamente con sus seguidores. Ella misma hablaba en un post de Instagram sobre cómo tuvo que hacer frente a un TCA (trastorno de la conducta alimentaria): “Conviví con distintos TCA durante tres años y sé que en ese momento me hubiera ayudado escuchar a alguien, decirme que me podría curar, que podría volver a tener una vida feliz, sana y libre”, escribió en su red social.

Estudiante de TAFAD, Nutrición, y aficionada al yoga

Además, afirmó que “no todos los TCA pueden apreciarse físicamente… no hay que estar delgado para estar sano… no juzgues a una persona por su físico”. Estos desafíos han sido superados con tiempo, esfuerzo y asistencia profesional, y la modelo ofreció un mensaje de esperanza a quienes puedan enfrentar situaciones similares.

Paula, una profesional de los pies a la cabeza, ha equilibrado su carrera en el modelaje con su formación académica. Completó un Grado Superior de Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) y estudió Nutrición. Es una apasionada del yoga, la naturaleza, el arte y la fotografía, áreas que complementan su trayectoria profesional. Sobre todo, Willems se siente orgullosa de la familia que ha construido junto a Quim, una fuente constante de inspiración y felicidad en su vida.

En su conjunto, la historia de Paula Willems y Quim Gutiérrez es una de éxito y superación tanto a nivel personal como profesional. La combinación de sus carreras y vidas familiares sigue siendo un área de fascinación para muchos que siguen sus vidas a través de las redes sociales.