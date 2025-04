Por qué Elton John, Ed Sheeran o Sarah Jessica Parker se han dado el lujo de no tener ya un teléfono inteligente

Las estrellas han decidido abandonar el 'smartphone' por diversas razones. (Montaje Infobae)

No a todo el mundo le atrae la hiperconexión de la sociedad de hoy. A medida que se publican estudios sobre los perjuicios de pasarse horas frente a una pequeña pantalla, hay personas que han decidido abandonar el smartphone y utilizar aparatos electrónicos más sencillos. Estas personas intentan evitar los múltiples efectos perjudiciales que pueden llegar a tener los teléfonos móviles: un estudio de la OMS de 2018 apunta a que el uso prolongado de estos dispositivos tiene efectos detrimentales en la vista (cansancio visual), la concentración y la salud mental.

Ello se une al componente adictivo que tienen aplicaciones como las redes sociales, que además afectan al bienestar de la población, especialmente entre los adolescentes, que llegan a sufrir problemas de autoestima, ansiedad y depresión al revisar constantemente las publicaciones en línea.

Para huir de todos estos problemas, muchos han optado por apartarse del smartphone y pasar al dumbphone, es decir, al teléfono tonto. Se conoce por este nombre a todos aquellos dispositivos con características básicas, que permiten únicamente llamar y mandar mensajes. Otros, más avanzados, se centran en bloquear los contenidos adictivos, dejando espacio a aplicaciones como el navegador, el reproductor de música, la cámara...

A esta tendencia de abandonar el teléfono inteligente se han unido personalidades del mundo de la música y el cine, que han presumido ante la prensa de poder alejarse de las nuevas tecnologías. Muchos han considerado esta alternativa como un lujo, pues para gran parte de la población estar pegado al móvil no es una elección, sino una necesidad: necesitan estar pendientes de familiares y amigos porque los tienen a su cuidado o actualizar de forma constante las redes sociales como parte de su trabajo.

Los famosos que evitan el ‘smartphone’

Entre ellos se encuentra Sir Elton John. La estrella británica del pop confesó hace cinco años en el programa de Jimmy Kimmel que se consideraba “tecnófobo”. “¡Por eso nadie hackea mi teléfono, porque no tengo uno!“, exclamó durante su entrevista. El cantante sí cuenta, sin embargo, con una tablet, que utiliza para comunicarse con sus dos hijos vía Skype cuando no está con ellos.

La misma filosofía han adoptado Noel Gallagher y Ed Sheeran. El cantante de Oasis mantiene todavía su Nokia de 1994. “Puedo llevarlo en el bolsillo trasero y contentarme con lo esencial: llamar y enviar mensajes de texto. ¿Por qué necesitaría una cámara?“, expresó para el tabloide The Mirror. Por su parte, el cantautor que suma, divide y multiplica se apartó de los smartphones en 2015 por cuestiones de salud mental. “Estaba realmente agobiado y triste con el teléfono. Me deshice de él y fue como si se levantara un velo”, relató en el podcast The Collector’s Edition. "Lo mejor, además de la salud mental y el hecho de sentirme mejor en general, son los momentos que tengo con las personas que amo, en persona, sin interrupciones", valoró Sheeran, que ahora solo responde sus mensajes a través de un ordenador.

Por su parte, el canadiense Justin Bieber se ha pasado del teléfono a las tablets, según contó a Billboard en 2021. El objetivo era limitar las personas que pueden comunicarse con él: “Realmente he aprendido a establecer límites, y ya no siento que le deba algo a nadie”, expresó.

En el mundo del cine y las series también han empezado a abandonar el smartphone. Aunque Carrie Bradshaw sería una adicta al iPhone, Sarah Jessica Parker no utiliza un teléfono inteligente desde 2013. La actriz explicó en E News que no le gusta estar atrasada en contestar llamadas y correos electrónicos a la vez. “Escogí los emails porque, cuando entras en un plató, puedes revisar la Blackberry a escondidas, pero no puedes responder una llamada telefónica", declaró.

Mientras, Christopher Nolan utiliza de cuando en cuando teléfonos desechables, pero se aleja de los móviles inteligentes. “Me distraigo fácilmente; es mejor que no tenga acceso a Internet cada vez que me aburro”, dijo a The Hollywood Reporter.