Un británico de viaje por España muestra la cualidad que más le ha impresionado: “Las abuelas son las mejores”

Captura de pantalla del vídeo de @tomcharliedesign. (TikTok)

Quien tiene un abuelo tiene un tesoro y eso lo sabemos todas las personas que hemos podido disfrutar de ellos. Un privilegio que no sólo apreciamos nosotros, también lo hacen los turistas. Durante su viaje por España, un británico ha compartido en redes sociales una anécdota que ha captado la atención de miles de usuarios. En su relato, destaca la amabilidad y generosidad de las abuelas españolas, afirmando que “Spanish abuelas are the best”.

Tom Charlie es un creador de contenido que se denomina como un “guiri profesional” y que sube vídeos a TikTok en los que muestra su recorrido por tierras españolas. Hemos visto cómo se desenvuelve en unas fiestas de pueblo, cómo pasa un día de resaca caluroso en Madrid o cómo sube a San Juan de Gaztelugatxe. Pero, en esta ocasión, lo que llama la atención es la tierna interacción que tiene con una señora.

Una ayuda desinteresada

Para demostrarnos por qué “Spanish abuelas are the best” (aunque nosotros ya lo sepamos), nos muestra cómo se acercó a una señora, aprovechando que estaba asomada en su puerta para pedirle un favor. “Perdona, es que tengo mucha sed. ¿Tienes un poco de agua? Es que tengo una botella”, le preguntó. Le enseñó su bote de zumo de naranja vacío y la mujer no tardó en ofrecerle una garrafa de agua para que lo rellenara. “Echa la que quieras”, le dijo. A Tom esta respuesta no sólo le sorprendió, sino que reafirmó una cualidad que, según él, distingue a las abuelas españolas: su generosidad desinteresada.

Tras llenar su bote, la mujer, que se presentó como Isidora, se atrevió a preguntarle de dónde era. “¿Inglés?”, dijo ella con seguridad, a lo que él, sorprendido, respondió afirmativamente. “¿Cómo lo ha adivinado?”, le preguntó el turista. “Por el acento”, contestó la señora.

“Lo raro es que Isidora no te haya intentado dar embutido o galletas”

Este vídeo, que ya acumula un millón de visualizaciones y más de 140.000 ‘me gusta’ no ha tardado en recibir comentarios. Todos los usuarios coinciden en que lo que caracteriza a nuestras abuelas es su generosidad y hospitalidad. Por ello, no dudarán en ofrecerte comida, en intentar comprarte todos esos dulces que saben que te gustan. Tampoco se quedarán tranquilas si consideran que no has comido lo suficiente, por lo que te rellenarán el plato una y otra vez, aunque les hayas dicho que ya no puedes más.

Eso mismo, es lo que destacan los perfiles de esta red social en los comentarios. “Lo raro es que Isidora no te haya intentado dar embutido o galletas, “La yaya Isidora va a estar hablando de su visitante inglés durante dos meses con muchísima felicidad”, “Se queda cinco minutos más y sale comido, merendado y cenado”, “Si le das un poco de charla no te vas hasta que no te comas unas croquetas”, “Raro que no te haya dado un café con bollos, fruta y tupper de cocido”, son algunas de las opiniones de la publicación que podemos leer.