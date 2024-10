Los familiares de ancianos de una residencia culpan al personal del mal trato que les dan y de provocar suicidios: ha habido 3 en 6 años

Foto de archivo de un trabajador sanitario aplicando una inyección a una anciana. (Carla Carniel/Reuters)

¿Quién no quiere a sus abuelos o abuelas? Esas personas tan tiernas y cariñosas que han educado a toda una estirpe que le adora. Sentarse a la mesa para comer, es saber que quien la preside es esa persona que ha conseguido reunir en una familia a todos los que están presentes. Por eso, cuando la edad no les permite cuidarse por sí solos, los seres más cercanos buscan una solución donde el anciano pueda pasar su mejor vejez. No obstante, algunas de estas residencias de mayores generan muchas preguntas por la que los familiares pueden llegar a tener miedo por instalar a su ser querido allí.

Esto ocurre en la residencia de ancianos de Reinette, en el barrio de la Bastide de Burdeos (Francia), tras un nuevo suicido de uno de sus residentes el pasado 26 de septiembre. Una mujer “con un pasado difícil” se arrojó desde un cuarto piso, según ha informado France Bleu.

Este no es un caso aislado, ya que se trata del segundo suicidio en dos años en esta residencia y el tercero en seis años. Lorenzo, quien tiene ingresada allí a su abuela desde hace quince años, no teme en denunciar al personal de “tiránico, frío y sin empatía”. “No tengo miedo por mi abuela, ya que nosotros estamos siempre que ella lo necesita. En cambio, temo mucho por los que no tienen familia y están bajo el yugo de esta administración que habla de forma tiránica con los residentes. Las personas mayores son tratadas como niños en un campo de concentración”, ha afirmado.

“Si se cae, no la levantarán”

Una observación compartida por un familiar que va varias veces a la residencia a visitar a un familiar y que le ha llamado mucho la atención es que la falta de humanidad en el lugar es más que evidente: “Las señoras de guardia son repulsivas con las personas mayores, no hay mucho respeto y hace mucho frío”. ”Si se cae, no la levantan, si se cae, tendrá que valerse por sí misma. Francamente, yo no podría meter a mis padres aquí”, ha confesado la familiar.

En esta residencia, a dos pasos del corazón de Burdeos, los residentes son autónomos, entran y salen libremente, van de compras o salen a pasear. No obstante, a la hora de realizar estos quehaceres, las familias denuncian la frase de los enfermeros: “No quiero tener ningún problema”, por lo que algunos de los mayores no salen por miedo a las represalias. “Tenemos que tomarnos esto en serio, voy a escribir una carta a la dirección para entender por qué ha habido esos suicidios porque, desgraciadamente, habrá otros”, ha explicado Claudie, que también tiene a un familiar en la residencia.

Gestión del centro de ancianos

Esta residencia para personas mayores está gestionada por el ayuntamiento de Burdeos, a través del Centro Municipal de Acción Social como otras 14 de la ciudad. El Ayuntamiento ha asegurado que no ha tenido ningún comentario sobre este establecimiento.

Sin embargo, Harmonie Lecerf Meunier, teniente de alcalde responsable del acceso a los derechos, la solidaridad y las personas mayores, se ha tomado muy enserio estas acusaciones: “no tenemos un riesgo cero de suicidio en los establecimientos para personas mayores. Sin embargo, nos preguntaremos, en particular, por qué la gente saltó desde un cuarto piso, para ver qué se puede hacer para evitarlo materialmente y reducir los riesgos”.

El consistorio ha añadido que no ha podido establecer ningún vínculo entre los suicidios y el ambiente en la residencia y por ello anima a los residentes y a sus familiares a ponerse en contacto con el Centro Municipal o escribir directamente al alcalde. Desde la semana pasada, el ayuntamiento ha apoyado a una asociación específica para escuchar al personal y a los residentes.

Harmonie Lecerf Meunier (Facebook)