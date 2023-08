La isla española a la que se va a pie desde la playa y que alberga un parque arqueológico

Isla de Garraitz, en País Vasco (Getty)

El norte de España cuenta con un sin fin de pueblos que visitar, en los que perderse y, sobre todo, en los que dejarse sorprender por sus increíbles paisajes. Cada año, miles de ciudadanos españoles y turistas extranjeros eligen esta zona de España para pasar unos días de vacaciones y regresar a la rutina encandilados con sus encantos. País Vasco, esconde muchas de estas localidades, y, en especial, Vizcaya, con algunos pueblos de renombre como San Juan de Gaztelugatxe, que cuenta un islote separado por una pasarela y una larga hilera de escaleras hasta llegar a su ermita. Un lugar muy conocido desde hace muchos años, pero que con el boom de Juego de Tronos, sus visitas se han multiplicado. Aunque este no es el único lugar de encanto vizcaíno, ya que también cuenta con islas de ensueño como la isla de Garraitz.

A esta localidad también se la conoce como isla de San Nicolás y es uno de los tesoros mejor guardados de Vizcaya, dado que no resulta demasiado conocido para los visitantes. Esta localidad cuenta con un trozo de isla en mitad del mar, justo en frente de la costa de Lekeitio, aunque solo se puede acceder a él cuando la marea lo permite. Existe un camino de rocas que, en función del nivel del mar, se encuentra sumergido o sobre el agua y, por tanto, disponible para uso de los turistas.

Te puede interesar: Los secretos de una de las ciudades más antiguas de España: guarda el presunto mantel de la Última Cena de Jesucristo

Su estratégica ubicación ha provocado que la isla haya servido tanto como un punto clave militar, el cual llamó la atención, no solo de marineros, sino también de piratas. Por ello, en la parte más alta se ha hallado un fuerte y una muralla. Pero también haya servido como enclave religioso, dado que ya en el siglo XV había una ermita dedicada a San Nicolás de Bari. Años más tarde, en 1617, la orden de las franciscanas decidió levantar su propio convento en la isla, en el que estuvieron viviendo durante 30 años, aunque acabaron abandonándolo por el clima, la humedad y, sobre todo, por la escasez de agua dulce.

Isla de Garraitz, País Vasco (Getty)

Los restos arqueológicos: de monedas a cañones o restos de un cuartel militar

Además de ser todo un tesoro visual, esta isla esconde también un tesoro en su interior. Durante los últimos años, se han realizado diversas excavaciones en este territorio en las que se han encontrado objetos relacionados con la historia de la isla y con el paso de todas las personas que residieron en ella. Uno de los momentos más importantes fue en el año 2019, cuando un grupo de excavadores realizó un gran hallazgo: monedas de los siglos XIV y XV, dos de ellas procedentes de Portugal, otra de Escocia y una del Ducado de Brabante.

Además, también se han encontrado ruinas, polvorín de la guerra de la Independencia, cañones y restos de un cuartel militar, dado que fue ocupada por los franceses durante dicha batalla. Es decir, toda una “isla del tesoro”, que alberga todo tipo de botines escondidos bajo tierra. Tal es el valor de esta isla, que el Gobierno Vasco, a petición del Ayuntamiento de Lekeitio, Atabaka Elkartea y Aranzadi Zientzia Elkartea, le otorgó la condición de Parque Arqueológico en el año 2019.

Aparece una moneda belga del siglo XIV en la isla Garraitz de Lekeitio, Vizcaya (Europa Press)

Algunos la llaman la roca del fuego

Algunos llaman a esta idílica isla, la roca de del fuego. Para saber el motivo de este nombre es necesario remontarse a muchos años atrás, cuando algunas mujeres, según se cree, subían a lo alto de la isla para prender fuego con el que guiar a los barcos. Esto se debe a que la costa de Lekeitio no tenía luz y los barcos corriendo riesgo de chocar contra la isla al no verla. Sin embargo, no existe constancia ni ningún documento que ampare esta teoría.

Seguir leyendo: