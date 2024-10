Podemos plantea cambiar el Día de la Fiesta Nacional al 15M porque el 12 de octubre se celebra un “genocidio”

Irene Montero (c), junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i) y la coportavoz , Isa Serra (d) (Carlos Luján/Europa Press)

Podemos propondrá formalmente que la Fiesta Nacional deje de celebrarse el 12 de octubre para dejar de conmemorar “un genocidio”, y trasladar la fecha al 15M, germen del partido de los morados, porque “es un día que representa “mucho mejor” a una España “plural, feminista y antirracista”.

La portavoz de Podemos María Teresa Pérez ha trasladado esta iniciativa a través de unas declaraciones facilitadas a los medios, insistiendo en que el 12 de octubre “no es motivo de orgullo porque conmemora una invasión, el inicio de un genocidio y, por tanto, es un día de vergüenza”. A juicio de la dirigente morada, la fecha del 15 de mayo de 2011 “representa mucho mejor un impulso democrático” de España refiriéndose al movimiento ciudadano y del que salió Podemos como partido político.

La crisis con México

La polémica propuesta de la formación morada llega en momentos en que la tensión entre México y España ha llegado a un punto álgido ante la exigencia del Gobierno mexicano de que Felipe VI pida perdón por los supuestos crímenes cometidos hace casi medio siglo, durante la conquista de América por parte del Imperio Español. El choque entre ambos países ha ido a más días atrás, tras trascender que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no había invitado al monarca español a su toma de posesión.

En este sentido, Sheinbaum señaló que la decisión de no invitar al jefe de Estado de España a su investidura se debió que Felipe VI no había dado respuesta a la misiva enviada por Andrés Manuel López Obrador, en 2019, para organizar un acto conjunto con el fin de pedir perdón a los pueblos originarios de México por los abusos de la colonización. “No solo no contestan, sino que hacen pública una parte de la carta, la filtran y, después de ello, sale una declaración en un medio de comunicación del Ministerio del Exterior y después viene una campaña orquestada contra el presidente de México en España”, criticó el ahora exmandatario del país hispanoamericano.

“Nos parece absolutamente inaceptable que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado”, sostuvo el Pedro Sánchez tras conocerse la decisión del país azteca. De esta manera, ningún representante del Gobierno español acudió a la toma de posesión de Sheinbaum, celebrada a principios de este octubre.

Sin embargo, al acto de investidura de la presidenta de México sí asistieron, justamente, referentes políticos de Podemos, como la ex ministra de Igualda y actual eurodiputada, Irene Montero, y el diputado Javier Sánchez. De igual manera, estuvieron presentes los diputados Gerardo Pisarello, de Sumar, y Jon Iñarritu, de EH Bildu. También la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo presente en la ceremonia. Ante todos ellos, la Sheinbaum ha afirmado, durante su discurso, que “el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles”.