Joaquín Torres vuelve a pasar por quirófano tras su grave accidente de moto: “Me han operado cuatro veces de la cadera”

Joaquín Torres está pasando una de las etapas más complicadas de su vida. A su crisis matrimonial con su marido, Raúl Prieto, la muerte de su madre el pasado 2 de marzo y el conflicto familiar por su herencia, se suma el accidente de moto que sufrió el pasado mes de diciembre. Según detalló el propio arquitecto, un vehículo impactó contra su moto mientras se dirigía al trabajo. Un grave percance que le ocasionó diversas lesiones y que, desde entonces, le ha mantenido hospitalizado.

Pese a que estas semanas han sido de lo más duras, lo cierto es que parece ser que el tertuliano televisivo se encuentra mucho mejor de salud. Tras el suceso, el barcelonés ha pasado por cuatro operaciones quirúrgicas con la idea superar las lesiones producidas en su cadera por el accidente. “Mi querido doctor Ángel Villamor me va a colocar una prótesis de cadera, pues la mía, debido a la necrosis, es inservible. Estoy seguro de que esta intervención será el principio del fin y estos meses formarán parte de la historia”, explicó sobre el que podrías ser su último paso por quirófano.

Tras la intervención, el conocido arquitecto de los famosos ha reaparecido en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo grabado desde el centro médico en el que está ingresado con el fin de ofrecer la última hora sobre su estado de salud. “Quería daros las gracias a todos por vuestro cariño, vuestro afecto y vuestro apoyo. Después de cuatro meses, los meses más duros de mi vida, empiezo a ver la luz”, han sido las primeras palabras que ha emitido en el vídeo.

Y es que parece ser que su recuperación está siendo bastante satisfactoria tras las múltiples intervenciones en la cadera que le han hecho. “Me han operado cuatro veces de la cadera y parece que la prótesis funciona. Estoy bien”, ha asegurado en el vídeo.

“Tengo aquí a mi fisio que me mira, pero fijaos, me puedo ya hasta levantar y casi andar. De verdad, estoy fenomenal, no me duele, en dos días esto ha mejorado muchísimo”, ha agregado mientras se ponía de pie para mostrar a sus seguidores sus avances médicos.

“Abrumado”

El televisivo también ha aprovechado la ocasión para agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo que le han mostrado sus seguidores. “Estoy abrumado una vez más por los miles de mensajes que me habéis enviado”, ha escrito en el post, mientras que en el vídeo se le escucha decir: “Quiero agradecer vuestro apoyo estos cuatro meses que han sido vitales para seguir adelante”.

Y es que el que fuera colaborador de Espejo Público ha estado detallando a sus fans todos los detalles acontecidos con su estado de salud desde el día en que sufrió el accidente —que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre al colisionar con un coche que salía de un garaje “invadiendo la calle”—.

En aquel entonces, compartió en la red social Instagram un vídeo en el que se le veía en el hospital, con el brazo escayolado y la pierna vendada, evidenciando sus dificultades para andar. “La operación ha salido bien y la recuperación favorable. Vuestro apoyo me ha ayudado y me ayuda muchísimo todo este tiempo. Gracias”, ha zanjado.