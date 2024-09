María Pombo se desmarca de la separación de Álvaro Morata y Alice Campello: "No creo que sume nada bueno"

Aunque muchos no lo recuerden María Pombo y Álvaro Morata formaron una de las parejas más populares y enamoradas del momento entre 2013 y 2015. Tras dos años de noviazgo, el futbolista rompía con la influencer, dejándola completamente destrozada como ha reconocido en alguna ocasión. "Estaba muy enamorada, bueno, no sé si enamorada u obsesionada, era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en las revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste" confesó la 'reina de Instagram' en el programa de Bertín Osborne. Nueve años después, sus vidas han cambiado muchísimo. María es feliz al lado de Pablo Castellano, con el que se casó en 2019 y con el que tiene dos hijos, Martín y Vega. Y Morata, por su parte, se separó hace un mes de Alice Campello tras 8 años de relación y cuatro pequeños en común. Una mediática ruptura en la que parece que no hay posibilidades de reconciliación, y sobre la que la influencer prefiere mantenerse al margen como ha dejado claro en el desfile de Pedro del Hierro homenaje a su 50 aniversario en el mundo de la moda en el marco de la MBFW. "Es un tema que creo que no puedo opinar porque no es mi tema, y sobre todo que seguramente sea muy duro para ellos y les deseo todo lo mejor a los dos. Prefiero no hablar, es que como debe ser tan duro para ellos que esté aquí la exnovia hablando... no creo que sume nada bueno" ha expresado tan prudente como elegante, insistiendo en que le desea lo mejor tanto a Álvaro como a Alice. "Supongo que será muy duro, pues un matrimonio que se quiere y que están enamorados tener que tomar esa decisión debe ser muy duro, así que" ha zanjado, dejando en el aire cómo se llevaba con la madre de Morata después de se haya especulado que la mala relación de la italiana con su suegra habría sido uno de los motivos de la ruptura. "Uy, no, no, no, no me voy a meter en estos jardines, chicos" ha asegurado apurada. MARÍA DESVELA CÓMO ESTÁ SU HERMANA MARTA POMBO TRAS DAR A LUZ A SUS HIJAS MELLIZAS María también se ha pronunciado sobre la reciente maternidad de su hermana Marta, que el pasado 2 de septiembre dio a luz a sus mellizas María y Candela, que ya está en casa tras haber pasado varios días en la incubadora. "Está súper bien, la verdad es que se está recuperando increíble, es una súper mujer y tiene dos bebés preciosas que son increíbles". "La vuelta a casa ha sido maravillosa, el susto que una de las pequeñas tuvo que estar unos días en la UCI ha quedado en nada y están las dos sanas. De repente son familia numerosa, imagínate ahí con Mati -Matilda, la hija mayor de Marta y Luis Zamalloa, de dos años-, están felices" nos ha contado con una gran sonrisa. Además, la influencer ha aclarado sus planes de 'reboda' con Pablo Castellano, asegurando que no será hasta que celebren su décimo aniversario de boda cuando vuelvan a darse el 'sí quiero': "Todavía no, todavía no, en 5 años, cuando haga 10 años de casada, volveremos a casarnos, seguro, porque a mí me hace muchísima ilusión y creo que 10 años de casados ahora, en la época en la que vivimos, es digno de celebrar, en plan bodas de oro, básicamente". La clave de su éxito como pareja, como confiesa, "que nos queremos por encima de todo y nos priorizamos por encima de todo, entonces cuando hay momentos más duros o, yo qué sé, nace un hijo, hay un posparto, o estrés en el trabajo... priorizamos en el que nos queremos y el que queremos estar juntos. Entonces tener eso claro".

Compartir nota: Guardar Nuevo