Edmundo González se reúne con Aznar y prepara un encuentro en el Congreso con Feijóo

El expresidente del Gobierno José María Aznar se reúne con el candidato opositor Edmundo González en la sede de la fundación FAES en Madrid. (FAES/Europa Press)

El candidato venezolano Edmundo González se reúne este lunes con el expresidente del Gobierno José María Aznar, y mañana martes estará en el Congreso de los Diputados para mantener un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El líder opositor venezolano visitará la Cámara Baja una semana después de que el pleno del Congreso aprobara la petición de reconocerle como presidente electo a instancias del PP, según han informado a EFE fuentes populares.

Aznar es el tercer expresidente que se ve con Edmundo González, después de que el también exmandatario popular Mariano Rajoy y el socialista Felipe González mantuvieran un encuentro con él la pasada semana. Los tres dirigentes han recibido a González como “presidente electo” de Venezuela. Además, el político venezolano, que llegó el pasado 8 de septiembre a España en busca de asilo, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo dio el visto bueno a acogerle en el país, pero que no le reconoce como ganador de las elecciones en Venezuela.

Pedro Sánchez recibe a Edmundo González en Moncloa horas después de ser reconocido como presidente de Venezuela por el Congreso.

“Es el presidente electo de Venezuela”

En un comunicado difundido por la fundación que preside Aznar, FAES, después de la reunión, el ex presidente ha expresado su apoyo por la democracia en Venezuela. “Todos debemos trabajar para que el exilio de Edmundo González acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una Venezuela en paz y libertad”, ha destacado. ”En este momento importa recordar que Edmundo González ha ganado las elecciones; que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y que la comunidad internacional no puede consentir el deterioro democrático en ese país”, ha señalado el ex presidente.

FAES lamentó que González Urrutia se viese “forzado” a pedir asilo en España ante la persecución del régimen de Nicolás Maduro, al entender que el presidente chavista buscaba el exilio del “presidente electo” y lo ha conseguido. Además, esta fundación ha acusado al Gobierno y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de “complicidad” con el régimen de Maduro.

Junto con Felipe González y Mariano Rajoy, Aznar respaldó la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”, del régimen venezolano de Nicolás Maduro, presentada por el exmandatario colombiano Andrés Pastrana.

Una relación cada vez más complicada

Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela atraviesan un momento de tensión después de que Maduro haya convocado al embajador de España en Venezuela y llamado a consultas a su representante en Madrid, tras calificar la ministra de Defensa, Margarita Robles, su régimen de “dictadura”.

Además, el Ejecutivo de Maduro elevó la tensión este fin de semana con la detención de dos españoles por su presunta implicación en una supuesta operación para llevar a cabo actos “terroristas”, entre ellos asesinar a Nicolás Maduro. España, a través de su Ministerio de Exteriores, ha desmentido que esté implicada en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y ha rechazado “rotundamente cualquier insinuación” al respecto.

El Gobierno de España no ha reconocido la victoria atribuida a Nicolás Maduro y reclama a las autoridades la publicación de las actas electorales, y tampoco ha reconocido el triunfo reivindicado por la oposición, como le ha pedido el Congreso, con los votos de PP, Vox y PNV.

* Con información de Agencia EFE