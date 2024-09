El PSOE asegura que reconocer a González como presidente de Venezuela no es una “varita mágica que hace desaparecer” a Nicolás Maduro

María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Cristina Narbona, entre otros, a su llegada a una reunión en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

Este martes el Congreso ha debatido si reconocer a Edmundo González o no, como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela. Antes del debate que ha tenido lugar este 10 de septiembre de la proposición no de ley registrada por el PP en la Cámara Baja ya se contaba con que, previsiblemente, tendría el respaldo de Vox y del PNV y el voto en contra del PSOE.

Y así lo han hecho saber en el debate previo a la votación que tendrá lugar este miércoles. “Yo creo que lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas”, ha señalado la diputada socialista Cristina Narbona en respuesta a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo “Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro”, ha puntualizado.

Narbona ha puesto de ejemplo el caso de Juan Guaidó, al que España y otros países reconocieron como presidente encargado en 2019, y ha apuntado, que “no tuvo ninguna utilidad”. “Ojalá fuera así, pero bien sabemos que las cosas no funcionan de esa manera”, ha apostillado. En este sentido, la socialista ha explicado que hay que trabajar” con eficacia, buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean, una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez”, y ha pedido no instrumentalizar a los venezolanos.

A las afueras del Congreso, centenares de venezolanos exigen reconocer a Edmundo presidente

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, responsable de defender la propuesta de su partido, ha expuesto diez motivos por los cuales el Congreso debería instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González. Además de las “razones éticas”, ha afirmado que también se trata de un “imperativo estratégico”, señalando que el opositor se ha visto obligado a abandonar el país “bajo chantajes y coacciones” en una operación que, según ella, fue “diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España”.

“Edmundo es algo más, es el electo por los héroes. Abandonarlo es abandonarlo a él y al pueblo que lo votó”, ha advertido, recalcado que “lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender”, ha añadido la popular.

Narbona ha dado estas declaraciones en la presencia de destacados opositores venezolanos que residen en España, como Leopoldo López o Antonio Ledezma, así como la hija del propio Edmundo González, pese a que este, que llegó a Madrid el domingo, no ha asistido. A las 18 horas, centenares de venezolanos se han aglutinado a las puertas del Congreso, en la Plaza de las Cortes de la capital, para exigir legitimar a Edmundo González como presidente de Venezuela. Según uno de los asistentes, lo que el país necesita es “ayuda a nivel internacional porque desde dentro no se puede”.

* Con información de Europa Press