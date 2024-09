Dos mujeres caminan tres días para ir hasta el pub más remoto de Escocia: “Te sientes muy especial cuando terminas el viaje”

Ally Turner y Glynis Mattheisen caminaron durante el viaje. (BBC)

Ubicado en Inverie, un pueblo aislado en la península de Knoydart en Escocia, está el Pub The Old Forge, al que solo se puede acceder por barco o caminando. Se cree que es el pub más remoto del Reino Unido y llegar hasta él es toda una aventura. Tanto es así, que la BBC ha realizado un documental cuyo hilo conductor son dos amigas que emprenden un viaje a pie para beberse una pinta.

‘Nuestras vidas. Un viaje al pub más remoto de Escocia’, que ya está disponible en BBC iPlayer, acompaña a Ally Turner y Glynis Mattheisen en su travesía de tres días través de uno de los últimos grandes desiertos de Escocia para llegar al pub. La pareja, procedente de la ciudad escocesa de Dundee, luchó contra un clima “atroz” marcado por la lluvia torrencial y los fuertes vientos, así como las nubes de mosquitos. No obstante, aseguran que merece la pena: “Es uno de los últimos desiertos y te sientes muy especial cuando terminas ese viaje”.

“Fue en pleno verano, pero nos estábamos congelando. Estaba muy mojado”, detallan. El barro espeso les succionaba las botas y pasaron una noche ventosa en una tienda de campaña antes de encontrar refugio. Pero después de tres días, consiguieron llegar a su destino sanas y salvas. Lo celebraron con una pinta y una ración de patatas fritas, conforme detallan en la BBC.

Un pub del pueblo

Para Ally y Glynis, que hacen un viaje anual de mochileras, la nueva propiedad del pub fue una atracción adicional. El Old Forge fue adquirido por la comunidad local en 2022. Cerca de 70 de las 130 personas del pueblo son accionistas y muchos ayudaron a recaudar 1 millón de libras esterlinas en donaciones y subvenciones para comprar y renovar el pub.

Una historia de documental

‘Our Lives: The Journey to Scotland’s Remotest Pub’ (‘El viaje al pub más remoto de Escocia’, en castellano) traza la historia de los aldeanos y la historia de las personas que viajan kilómetros a través de algunos de los terrenos más accidentados de Escocia para llegar a este lugar mágico, donde comer y beber y sentir como el cuerpo empieza a entrar en calor tras varios días de frío.

El documental, que acompaña a las dos amigas en el recorrida, también muestra a los lugareños, que están listos para darles la bienvenida. Las dos jóvenes e encuentran los trabajadores del pub Stephanie Harris y Will O’Neill, el granjero local de ovejas, patrón de barco y accionista del pub Iain Wilson, y el ex periodista convertido en guardabosques Finlay Greig, que habla del “cálido abrazo” del viaje. De hecho, La directora del documental, Shruti Rao, explicaba que la historia del pub “tenía demasiado”: “El lugar tiene un valor casi mítico, el fuerte espíritu de comunidad y la gente en su búsqueda de una pinta”. Todos ellos construyen un relato de belleza y sencillez. Narran la historia de un pueblo unido y de un viaje que lleva a los que lo emprenden mucho más allá del Old Forge.