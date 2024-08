Marta Peñate desvela los mensajes que le envió Kiko Jiménez días antes de ir a ‘Supervivientes All Stars’: “Yo quería ir con Sofía hasta la final”

Kiko Jiménez y Marta Peñate (GettyImages)

Una semana después de alzarse con el codiciado premio de Supervivientes All Stars y el título de mejor superviviente de nuestro país, Marta Peñate intenta volver a la normalidad y seguir adelante con su vida. Sin embargo, para eso tiene que cerrar el capítulo que abrió en Honduras y el pasado viernes acudió a ¡De Viernes! para hacer balance de su concurso.

La canaria habló en el programa sobre su relación con Tony Spina y su gran sueño de convertirse en madre junto a él. Pero, el momento más esperado llegó cuando fue preguntada por Sofía Suescun, a la cual conoció en la casa de Gran Hermano hace nueve años y, tras muchos rifirrafes, ahora ya no se pueden ni ver.

El pasado jueves, ambas protagonizaban el debate final del programa presentado por Sandra Barneda. Aunque se abordaron diferentes temas, el momento de la noche ocurrió cuando se les preguntó por su enemistad. Un episodio que volvió a producirse en el plató de ¡De Viernes!.

“No había amistad. Estuvimos tres meses superunidas (en ‘GH’). La quería, porque en tres meses, 24 horas, consigues querer a alguien. Ella se fue a Canarias conmigo cuando pasó el reality. Luego nos peleamos por una cosa que pasó y más cosas…”, indicó la joven en el programa.

De hecho, también compartió su intención de comenzar de nuevo en Honduras y dejar el pasado atrás. Pero no solo era una intención de ella, sino que en el plató desveló los mensajes que había intercambiado con Kiko Jiménez antes de embarcarse de camino al concurso: “Tengo aquí conversaciones con ella y con Kiko. Kiko enviándome un mensaje antes de ir a ‘Supervivientes’ diciendo ‘tú y Sofía juntas de la mano hasta el final’. Y yo le contesto: ‘Yo y Sofía hasta el final’”.

“Yo quería ir con Sofía hasta la final y que ganase la mejor”, confesó ante los tertulianos. Sin embargo, hubo un punto que no pudo dejar pasar e intentó ser buena con ella hasta que se sintió “traicionada”. Algo que ha provocado que a día de hoy ambas se encuentren más distanciadas que nunca, y no solo ellas, sino que también ha afectado a sus parejas y familiares.

Marta Peñate en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El duro enfrentamiento entre Tony y Kiko

Hace dos semanas, mientras el concurso comenzaba a preparase para su recta final, la tensión en plató también desbordó y Tony Spina, pareja de Marta Peñate, y Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, protagonizaron una pelea en directo. Tony abandonó el plató visiblemente enfadado tras un comentario de Kiko sobre su dificultad para ser padres.

La pareja lleva tiempo compartiendo con sus seguidores el duro proceso que están atravesando para concebir, un tema delicado que Kiko usó en su contra, insinuando que se estaban beneficiando de la situación. “Para mí esto no es un juego, esto es entretenimiento, pero yo no me estoy entreteniendo”, sentenció Tony antes de abandonar el plató.

Las palabras de Kiko no sentaron bien a nadie y Adara Molinero, presente en el plató, se lo reprochó “Baby show, lo has dicho, no hay nada que lo justifique y que saques ese tema, eso es muy doloroso”, le espetó. Por su parte, Kiko intentó justificarse alegando que Tony y Marta buscan “victimizarse” y “montar un show”.

Además, el de Linares confesó estar pasándolo mal desde el regreso de Sofía al concurso, admitiendo que las críticas a su relación le estaban afectado de más. “Estoy deseando que vuelva, no puedo más. Igual que nos quiere mucha gente, también hay otra que no nos quiere (...) El automáticamente ha hecho como hizo allí su novia: beneficiarse de eso para montar aquí un show, que les viene muy bien. Aquí los únicos que quieren meter victimismo son Marta y Tony”, declaró.

Marta Peñate y Tony Spina en '¡De Viernes!' (Mediaset)