El duro revés para el hombre que ahorró la mayor parte de su sueldo durante 21 años para jubilarse pronto: “Es trágico”

Un hombre japonés de 45 años, conocido por su vida dedicada al ahorro, ha causado conmoción en las redes sociales de China después de compartir su historia de ahorro y sacrificio. Durante 21 años, este hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, se dedicó a ahorrar la mayor parte de su sueldo con el objetivo de acumular 100 millones de yenes (640.000 dólares) y poder jubilarse temprano. Sin embargo, a pesar de alcanzar su meta, la reciente depreciación del yen ha afectado drásticamente sus ahorros, dejándolo en una situación desesperante.

El hombre comenzó su plan de ahorro a principios de la década de 2000, tras conseguir un empleo estable pero exigente. La empresa para la que trabajaba requería a sus empleados hacer horas extras, a menudo hasta pasada la medianoche, y promovía la mentalidad de que solo trabajando duro y haciendo horas extra se podía alcanzar la felicidad futura; una idea que está profundamente arraigada en la cultura laboral japonesa. Con un salario anual de aproximadamente cinco millones de yenes (32.000 dólares), el hombre se comprometió a seguir la filosofía FIRE (independencia financiera, jubilación anticipada). Se dio a sí mismo el alias en línea de “El Hombre Que Definitivamente Renunciará” para mantenerse motivado.

Para lograr su objetivo, vivió durante más de dos décadas en un dormitorio de la empresa, pagando 30.000 yenes (190 dólares) al mes en alquiler. Obtenía todos sus electrodomésticos y muebles buscando entre restos de la basura. Sus comidas eran extremadamente baratas: una cena típica consistía en una ciruela agria, algunas verduras saladas y un tazón de arroz. A veces, su cena se limitaba a una bebida energética que obtenía utilizando puntos gratuitos de tiendas de conveniencia. Su austeridad llegaba a tal punto que, después de que su microondas se rompiera, cocinaba batatas utilizando el calor del verano en el parabrisas del coche de un colega. Nunca usaba aire acondicionado ni calefacción; en verano, se enfriaba con una camiseta mojada y en invierno se calentaba haciendo sentadillas.

Lastrado por la depreciación del yen

Todos estos sacrificios dieron sus frutos a principios de este año, cuando anunció en las redes sociales que había ahorrado 135 millones de yenes (860.000 dólares) después de 20 años y 10 meses trabajando para la misma empresa. Su estilo de vida frugal incluso lo inspiró a escribir un libro sobre consejos para ahorrar dinero, lo que se convirtió en una fuente adicional de ingresos. No obstante, su alegría fue efímera. Recientemente, el hombre reveló que sus ahorros habían disminuido drásticamente debido a la depreciación del yen desde principios de año. “Si el yen sigue depreciándose, nunca lograré la libertad financiera. ¿Para qué he estado trabajando estos 21 años? Es todo inútil, tan trágico”, lamentó.

La historia del hombre ha generado una ola de reacciones en las redes sociales de China. Muchos usuarios expresaron su sorpresa y simpatía por la situación del hombre. “Sus comidas realmente me impactaron. ¿Eran siquiera comestibles? Es un milagro que no haya enfermado después de comer tan mal durante tantos años”, comentó un usuario. Otro usuario señaló: “Su vida es realmente miserable. Sus ingresos no son bajos en Japón. Si hubiera invertido en oro en lugar de solo ahorrar, no habría perdido tanto”.

La historia de este hombre pone de relieve los desafíos y riesgos asociados con la búsqueda de la independencia financiera extrema. Aunque su dedicación y disciplina para ahorrar son admirables, su experiencia también muestra la importancia de diversificar las inversiones y considerar los riesgos económicos globales. La depreciación del yen, un factor fuera de su control, ha tenido un impacto devastador en sus ahorros, subrayando la necesidad de una planificación financiera más robusta y diversificada.