La OCU denuncia a Ticketmaster por cobrar dos comisiones injustificadas

Entrando con ticket online. (Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports)

Ticketmaster es una compañía surgida en Barcelona en 1985 y líder en la gestión informatizada de taquilla y venta anticipada de entradas. Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Consumo contra la empresa por la aplicación de dos comisiones que incrementan el precio de venta de las entradas adquiridas a través de su página web.

Ticketmaster impone a los consumidores dos cargos adicionales cuando compran entradas online. Por un lado, cobra una comisión fija de 2 euros denominada “cuota de servicio” que solo se revela en el momento de la compra. Por otro lado, aplica una comisión de hasta el 13% del precio de la entrada bajo el concepto de “gastos de gestión”, información que se encuentra semioculta en un enlace junto al precio de la entrada.

La organización afirma que estos cargos son injustificados, abusivos y poco transparentes, y solicita sanciones para la empresa, así como la cesación de estas prácticas y el reconocimiento del derecho de los afectados a reclamar la devolución de estos gastos.

¿Por qué?

Según la OCU, “es un cobro injustificado porque es el propio usuario, y no el vendedor, quien asume el peso de la gestión de compra de una entrada por internet. Tú mismo tendrás que teclear, seleccionar la fecha, el tipo y número de entradas, además del método de pago, y para hacerlo deberás introducir tus datos personales”. Además, siempre según esta organización, es un cobro abusivo, porque no presta ningún servicio adicional, como un aviso personalizado si se cancelara el evento asociado a la gestión posterior del posible reembolso, o el envío de las entradas a domicilio. Y es un cobro poco transparente, porque el cobro de estos gastos “extra” suele estar oculto hasta el mismo momento en que vas a hacer el pago, que aumenta de manera inesperada respecto del precio anunciado.

Medidas de la OCU

En consecuencia, la OCU solicita al Ministerio de Consumo sancionar a Ticketmaster y obligarla a cesar estas prácticas. Además, pide que se reconozca el derecho de los afectados a reclamar la devolución de estos gastos indebidamente cobrados.

La OCU considera que solo las páginas web de reventa deberían aplicar gastos de gestión, y estos deben incluirse desde el inicio y aplicarse por gestión, no por entrada. La organización destaca que el mayor abuso procede del “excesivo recargo online” de estos gastos, y por ello, insta al Ministerio de Consumo a impulsar una normativa que limite este recargo al 20%, tal y como recoge la normativa para la reventa de entradas en taquilla.

Algunos ejemplos de páginas de reventa de entradas serían: TicketSwap, Viagogo o Rebel.

Hasta la fecha, Ticketmaster no ha emitido una declaración oficial en respuesta a la denuncia de la OCU. Sin embargo, en situaciones anteriores, la empresa ha defendido sus prácticas comerciales como necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la venta de entradas.

Recomendaciones de la OCU

La OCU no solo ha emitido la denuncia, sino que también ha compartido una serie de recomendaciones para salvaguardar nuestro dinero y pagar un precio justo.

Lo primero que debemos hacer es comparar precios en los distintos portales y fijarnos en las comisiones, que pueden variar significativamente de un sitio a otro. También debemos explorar la letra pequeña ya que muchos cargos ocultos están allí. Utilizar plataformas conocidas por su transparencia y no comprar entradas en sitios web sospechosos. Para ello es recomendable no acudir a la reventa no oficial. Por último, revisar las cláusulas de cancelación y reembolso.

Sin duda, las recomendaciones de la OCU están diseñadas para empoderar a los consumidores y asegurar que puedan disfrutar de sus eventos sin preocuparse por cobros ocultos o abusivos

Si ya has sido perjudicado por cobros injustificados, la OCU recomienda seguir esta serie de instrucciones: recopilar evidencias, como por ejemplo correos electrónicos, capturas de pantalla, presentar una reclamación a la plataforma de venta de entradas y solicitar ayuda. La OCU podrá asesorarte y orientarte en el proceso de denuncia.