Un cliente va a un restaurante sin reserva, les culpa de dejar sin comer a su hijo de 3 años y desata la polémica: “Llevar al niño para dar pena tiene delito”

Si trabajas en la hostelería vas a necesitar mucha habilidad, pero sobre todo mucha paciencia. Trabajar de cara al público puede ser un suplicio cuando hay que aguantar impertinencias de clientes. Las hay de muchos tipos: malas contestaciones, comentarios desagradables... y luego está quien acude a un bar en hora punta, sin reserva, y deja una reseña negativa cuando le dicen que no hay mesas disponibles. Pero no solo eso, sino que culpa al propio restaurante de dejar sin comer a su hijo de tres años.

“Fui con mi hijo de tres años sin reserva y me dejaron en la calle sin poder comer”, dice la reseña, que comparte en X -antigua Twitter- la cuenta de Soy Camarero. Y continuando con el toque dramático, añade que “nunca se deja a un niño sin comer”. “Se saca un hueco de donde sea”, apunta. El restaurante no se ha podido aguantar las ganas de responder ante esta situación. “Hacer una reseña para decirnos que no ha podido entrar por no realizar debidamente su reserva es triste”, han valorado.

Señor, la culpa de que su niño se quede sin comer es de usted no del restaurante. pic.twitter.com/HUrpmoVjw3 — Soy Camarero (@soycamarero) July 30, 2024

Y añaden: “Es tirar al suelo el esfuerzo y trabajo de nuestro equipo. Existe un sistema en nuestra web de reservas para que no sucedan este tipo de cosas”. Y, aunque no hubiese sido necesario, han tenido que justificarse: “No hemos querido dejar a un niño sin comer, caballero. Pero debemos respetar las mesas ya reservadas previamente con mucha antelación. Espero la próxima vez haga su reserva debidamente”, le ha espetado.

Al local no le ha gustado el ataque de haber dejado sin comer a un niño y ha contraatacado: “Y tiene mucha razón, no debes dejar a un niño sin comer porque su padre no ha hecho una reserva y ha aparecido en hora pico a esperar que le dejen una mesa libre. No hagan eso. Reserven su mesa con antelación. Esperamos verle pronto”.

“Señor, la culpa es suya”

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la cuenta de Soy Camarero, se une a esta crítica y se dirige al cliente: “Señor, la culpa de que su niño se quede sin comer es de usted, no del restaurante”. Usar a un hijo de tan solo tres años para dar pena no ha sido bien recibido en la red social, que se ha llenado de reproches. “Llevar al niño para dar pena y saltarse las reservas ya tiene delito. Hacer el idiota publicándolo ni te cuento”, decía un usuario. Otro bromea con que la próxima vez el restaurante debería “llamar a los servicios sociales”.

Algunos de los tuiteros se han sentido identificados y han pasado también por situaciones similares. “Ese es el problema de muchos padres, cansado de los que llegan en un vuelo a eso de las doce de la noche y lo primero que te sueltan es que el niño no cenó y hacen de su problema el tuyo. ¿No había comida en el aeropuerto o en el avión? ¿El padre/madre soy yo o ustedes?”, pregunta.

“Es como si vas al supermercado cuando ha cerrado y les echas la culpa porque no has podido comprar la cena para tus hijos”, dice otra usaria de la red social, a lo que otra responde que llevar comida y agua suficientes para un niño pequeño, en previsión de cualquier eventualidad, “es de primero de padre/madre”.