¿Por qué Portugal quiere cazas hechos en Brasil? Así es el ‘Super Tucano’, el avión que los lusos planean desplegar en África

Avión A-29N Super Tucano. (Embraer)

Portugal está decidido a estrechar aún más sus relaciones con Brasil en el ámbito de la defensa. Y es que los dos países no están unidos únicamente por un idioma y un pasado común, sino también por una empresa: Embraer, el gigante aeroespacial brasileño. La compañía elabora en el país europeo importantes componentes de varios de sus aviones, entre ellos el C-390 Millennium, aeronave militar de transporte de tamaño medio. No por nada, Portugal fue el primer cliente internacional del avión y actualmente ya cuenta con dos de las cinco unidades que se comprometió a adquirir. Sin embargo, el interés del Gobierno luso no se ha quedado ahí.

El ministro de Defensa del país vecino, Nuno Melo, ha confirmado que la Fuerza Aérea Portuguesa ha elegido al A-29N Super Tucano como su nuevo avión de combate y ataque ligero. En este sentido, durante una reciente audiencia parlamentaria, Melo ha asegurado que las negociaciones con Embraer se encuentran en un estado avanzado. Asimismo, se ha señalado que el presupuesto para esta compra rondaría los 180 millones de euros, aunque no se ha especificado la cantidad de cazas a incorporar.

De acuerdo a las autoridades lusas, la fuerte presencia de la firma brasileña en el país ha sido determinante en la elección del Super Tucano. Además, Embraer puede ofrecer mantenimiento y apoyo logístico para las aeronaves a través de su filial OGMA, lo que también posibilita la actualización tecnológica de los aviones de cara al futuro.

De esta manera, Portugal pondría fin a varios años de búsqueda de una aeronave para renovar sus capacidades militares y tener un mejor desempeño en las misiones de paz de Naciones Unidas en las que participa, con especial atención a la operación en la República Centroafricana. En la denominada operación Minusca, las Fuerzas Armadas portuguesas tienen desplegados alrededor de 180 militares.

A-29 Super Tucano. (Reuters)

Características del Super Tucano

De concretarse finalmente esta compra, Portugal se convertirá en el primer cliente del modelo A-29N del avión de turbohélice, que Embraer ha diseñado especialmente para su uso por parte de países miembros de la OTAN, ya que está dotada con equipos que cumplen los requisitos operativos de la Alianza Atlántica, como un nuevo enlace de datos y operación con un único piloto.

El A-29N es un avión diseñado para llevar a cabo una variedad de misiones de combate con gran efectividad. Equipado con avanzados sistemas de armamento y sensores de última generación, el avión puede desempeñar roles cruciales en operaciones de ataque ligero, vigilancia, intercepción aérea y operaciones de contrainsurgencia. Su sistema electroóptico/infrarrojo con designador láser, gafas de visión nocturna y comunicaciones seguras de voz y datos permiten a los pilotos llevar a cabo misiones con una gran precisión y eficiencia.

Los Eurofighter españoles despegan rumbo a la aventura: el Ejército del Aire lleva sus cazas hasta donde nunca han llegado.

Además, su capacidad de operar desde pistas remotas no pavimentadas en bases operativas avanzadas y con poco apoyo logístico, combinado con bajos costos operativos y alta disponibilidad, hacen del Super Tucano una opción preferida para fuerzas aéreas que buscan maximizar su efectividad en el campo de batalla. De igual manera, la aeronave puede emplearse como unidad de entrenamiento avanzado, ya que proporciona una plataforma versátil para el adiestramiento de pilotos de combate, permitiendo la simulación de misiones reales y la carga y descarga de datos de vuelo. En este sentido, su capacidad para replicar entornos de combate reales y sus avanzados sistemas de comunicaciones lo convierten en una herramienta invaluable para preparar a los pilotos para las exigencias del combate moderno.