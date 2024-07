Un influencer gastronómico prueba las hamburguesas de Dabiz Muñoz en Burger King y este es su veredicto: “Creo que merece la pena”

Jose Vives en el video. (TikTok)

Las nuevas hamburguesas de David Muñoz con Burger King han generado muchas expectativas entre los amantes de la comida rápida y la cocina de autor. La colaboración entre Muñoz, el reconocido chef con estrellas Michelin, y la cadena de comida rápida promete ofrecer una experiencia culinaria única dentro del ámbito de las hamburguesas low cost.

En un video de TikTok, el influencer gastronómico José Vives, conocido en redes sociales como @josefoodvibes, ha compartido su experiencia probando estas creaciones. “Nuevas hamburguesas de David Muñoz con Burger King vienen con esta corona. Así que yo creo que la full experience es ponerte lo primero”, comenta mientras muestra el packaging.

Ingredientes especiales

Vives explica que, aunque ambas hamburguesas son similares en la mayoría de sus componentes, la principal diferencia radica en la elección de la proteína: una versión con carne 100% Angus y otra con pollo. “Las dos son iguales, pero lo que cambia es la proteína. Yo creo que me gustaría que hubiesen sido diferentes”, señala. La hamburguesa incluye elementos distintivos que buscan elevar la experiencia gastronómica habitual de Burger King. “Llevan una salsa tártara, un chutney de tomate que es como una salsa india picante, dulce pepinillo, bacon y cheddar madurado. Y luego ya llevan la carne que se supone que es 100% Angus y el pollito”, detalla Vives, que también destaca que el pan es un croissant huele a mantequilla.

Hamburguesa de Dabiz Muñoz para Burger King (Europa Press)

¿Cuál es mejor?

En su reseña, Vives empieza probando la hamburguesa de pollo, describiéndola con entusiasmo: “Bastante buena. Tiene mucha salsa. El pollo está ultra jugoso, tío. El chutney este de tomate está buenísimo. Súper dulcecito, tío. Pollo muy crujiente”. Sin embargo, también señala un aspecto a mejorar: “Lo que no noto mucho es el pan de cruasán. No es súper dulce, pero la textura es súper rica”.

En cuanto a la hamburguesa con carne de res, sus impresiones fueron algo menos entusiastas. “Vale. O sea, me parece que tiene mejor pinta la otra. ¿Eh? Huele a carne del burger”. Al compararla con la de pollo, comenta que le parece mucho mejor. Al calificar las hamburguesas, Vives le da una valoración positiva a la de pollo, a la que le pone un ocho y medio, “obviamente contextualizado, que estamos hablando de Burger King y de hamburguesas lowcost”. Por otro lado, su valoración de la hamburguesa de carne Angus fue más crítica: “Le daría un seis o seis y medio, no porque esté mala, sino porque no me ha sorprendido absolutamente nada”.

Esta colaboración no es el primer contacto del chef con el mundo de las hamburguesas. Los proyectos de popularización gastronómica del triestrellado chef han tenido un éxito muy notable, empezando por conceptos como GoXo, además de StreetXo y Pollos Muñoz.

Cuánto cuestan las hamburguesas

Esta propuesta gastronómica, que ya ha llegado a España, ya estaba presente en los establecimientos de Francia y, también se podrá degustar en Portugal e Italia. En concreto, se podrán probar hasta el 9 de septiembre en todos los establecimientos de la compañía en España, así como en ‘take away’, autoKing y ‘home delivery’. Cada hamburguesa costará 9,95 euros, mientras que el menú completo ascenderá a 11,95.