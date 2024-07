La historia de Ditta, la perra ucraniana con miedo a los hombres que llegó a Reino Unido y que ahora adora al novio de su dueña

Ditta y el novio de su dueña durmiendo en la cama (@dittawiggles / TikTok)

Una parte muy importante en el cuidado de los animales es el aspecto emocional. Más allá de ser seres dependientes, que necesitan comida y atenciones, el cariño o el respeto son factores fundamentales para su bienestar. Aunque, en este sentido, no suele ser algo complicado, pues este tipo de afectos son lo que estos nos ofrecen a nosotros cada día.

Con todo, tener una mascota ayuda mucho a ser conscientes de la complejidad emocional que pueden llegar a tener los animales, sobre todo cuando estos han vivido anteriormente alguna experiencia determinada en el pasado que les condiciona a la hora de actuar, como por ejemplo una situación de maltrato o abandono, que puede convertirse en motivo de desconfianza y futuros miedos.

La confianza adquirida poco a poco

El caso de Ditta, la que es ahora mismo una de las perritas más conocidas de TikTok, es paradigmático. Desde que fue adoptada por su dueña en una perrera de Ucrania en enero de 2022, no ha dejado de mostrar temores tan irracionales como al suelo de parqué. Sin embargo, el miedo más llamativo ha sido el que tiene de los hombres.

No deja que le toquen, les ladra, se aleja. Sin embargo, incluso en este panorama ha encontrado una excepción: el novio de su ama, del que si bien al principio también recelaba, ahora adora infinitamente.

Este hecho no ha pasado desapercibido en redes sociales, provocando que millones y millones de personas vean los vídeos de TikTok en los que Ditta recibe o espera la llegada del novio de su dueña mientras mueve enérgicamente todo el cuerpo, en una clara muestra de felicidad.

Esta situación no se dio desde el principio, sino que se fue generando sobre todo con la atención y el cariño que él le prodigó nada más llegar a Reino Unido, incluso cuando la perra no confiaba en él. En el canal, @dittawiggles, que ya cuenta con casi 900.000 seguidores, se puede apreciar dicha evolución. “Cuando tu perro de rescate ucraniano, que tiene miedo de los hombres, empieza poco a poco en confiar en tu novio”.

Una evolución muy positiva

Los usuarios, testigos de este cambio, no han dudado en comentar la historia declarando que ahora ella ya no puede romper con él, o que incluso ha dejado de ser el novio de la dueña para pasar a convertirse en el novio de la perrita. “Mejor historia de amor que Crepúsculo”, comentan algunos, que no han dejado de advertir que los wiggles (meneos) de Ditta que dan nombre al canal, son precisamente los que muestra cuando llega él a la casa.

Así, la historia de Ditta da para nuevos contenidos cada día, con vídeos que son muy seguidos por los usuarios. Estos aplauden mucho la decisión que tomó la dueña de adoptarla, y no pueden dejar de enternecerse cada vez que comprueban lo feliz que parece este animal al que, en sus inicios, se mostraba temerosa con todo y con todos.