Un español prueba el menú de los militares españoles y americanos y este es su veredicto

@aruncinante probando el Menú Número Siete (@aruncinante/TikTok)

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han potenciado hasta límites insospechados el potencial militar de los países que más impulsan este ámbito. Claro que, a la hora de evaluar ese potencial, no solo intervienen las armas o la capacidad estratégica: también es muy importante la logística, que es lo que permite que los hombres y mujeres encargados de defender los intereses y la seguridad de nuestro país tengan todo lo necesario para realizar su trabajo. En otras palabras, que los soldados estén bien provistos... y bien comidos.

De esto último es algo sobre lo que el creador de contenido @aruncinante tiene bien informados a sus seguidores. En su cuenta de TikTok, que roza los 30.000 seguidores, se dedica a probar los diferentes alimentos que ingieren los soldados durante las operaciones, y que por lo tanto están destinados a maximizar sus cualidades en las condiciones más precarias. Para esta ocasión, sin embargo, el tiktoker ha publicado un vídeo en el que se ha centrado en la comida que reciben los militares americanos: “El Menú Número Siete”.

“Tiras de ternera en salsa de tomate”, presenta Aruncinante mientras muestra un paquete con varias fundas de plástico. “No tengo ni puñetera idea de cómo va esto”, confiesa en relación a cómo abrir el paquete. Finalmente, se encuentra con varias bolsas envasadas al vacío que contienen los diferentes ingredientes: las tiras, pan, mantequilla de cacahuete, mermelada, caramelos, chocolate, pudin de chocolate, capuchina y bebida de frambuesa. Pero además del surtido, el menú también venía equipado con algunos elementos prácticos como sal y azúcar, o un envase para calentar la comida. También, por supuesto, unas instrucciones. ”Si ya me perdía con el español, imagínate con el americano”.

Así sabe la comida militar

En el vídeo, vemos cómo Aruncinante coloca la ternera en el envase para cocinar. Algo que podría parecer una simple bolsa, genera en realidad “una reacción química que va a calentar”. Mientras esto ocurre, prueba también un poco de pan, que describe como “terroso”. Lo mezcla con mantequilla de cacahuete, pero se le hace muy “seco”. Sin embargo, con la mermelada mejora bastante, “no se te hace tanta pasta”. Finalmente lo prueba con los dos: “Ha mejorado muchísimo, ahora sí”. Pasados diez minutos, ya puede probar la ternera, la cual está “bien caliente” y humeante, lo que demuestra que la química ha complido con su papel. Al probarla, el tiktoker reconoce que “ni tan mal, y además picante”.

Lo siguiente que prueba es el capuchino, que como todo lo demás viene envasado. Abre el zipper y le echa un poco de agua, hasta la línea indicada. Lo cierra y lo mueve durante 30 segundos. “Yo creo que ya está”, dice en cierto momento. “Color de café tiene”, reconoce antes de probarlo, y cuando lo hace parece que le ha gustado mucho: “Ni el Starbucks”. Continúa con algo que está “deseando” probar, el pudding de chocolate. “Está rico pero se nota que está hecho de polvo”, reseña al fin, aunque luego matiza diciendo que, al estar en guerra, “demasiado tenemos comiendo chocolate”.

“Por último, me queda por probar los pippermint, que yo creo que serán caramelos, son así como con un agujero en medio”, adivina mientras toca el envoltorio. El sabor le lleva a una única conclusión: ”Esto es para que no te huela la boca después de toda la mierda que te comes”. Pero, en realidad, se había olvidado de una última cosa, la bebida de frambuesa. “Se echa en agua, aunque no sé cuánta cantidad”. Lo agita, “oler, huele” anuncia, pero al beberlo dice que simplemente sabe a “agua de frambuesa, tampoco te creas que es mucho más”.