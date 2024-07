Agreden a una médica y a una enfermera en una visita domiciliaria: “Sois unas incompetentes. No valéis para nada”

Imagen de archivo del centro de salud afectado (Ayuntamiento de Villacañas)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a dos profesionales sanitarias. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado sábado 29 de junio en el Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Villacañas (Toledo), donde una enfermera y una facultativa “recibieron insultos y ofensas” por parte de los familiares y vecinos de un paciente.

Según explica el sindicato en una nota de prensa, dos personas se presentaron al centro de salud solicitando asistencia para un familiar, al mismo tiempo que se recibía un aviso del 112. La doctora y la enfermera acudieron al domicilio del paciente y al llegar lo encontraron inconsciente en la calle, sentado en una silla y rodeado de sus familiares y vecinos. Este grupo comenzó a insultar a las profesionales. “Sois unas incompetentes”, “no valéis para nada” y “os tocáis las narices” fueron algunas de las faltas de respeto recibidas.

“A pesar del estado de nerviosismo que provocaba la actitud hostil del grupo, comprobaron el estado del paciente y le introdujeron en el interior de la vivienda, donde lograron que recuperara la consciencia”, afirma CSIF. No obstante, el hostigamiento no cesó: el hijo del paciente y varios de los vecinos continuaron increpando a las sanitarias, incluso a la llegada de la Guardia Civil y una UVI móvil. Finalmente, el paciente fue trasladado al centro hospitalario de Mancha Centro.

Villacañas sufre agresiones frecuentes

No es la primera vez que los sanitarios de Villacañas son agredidos en su puesto de trabajo. Tal y como recuerda CSIF, el pasado mes de mayo una mujer insultó y amenazó de muerte a varias personas del centro de salud. Tras estos hechos, las cuatro víctimas denunciaron la falta de seguridad: el botón del pánico no funcionaba, la puerta de acceso a las consultas se sujetaba con un cerrojo que la agresora logró romper “con una fuerte patada” y la única cámara de vigilancia no estaba operativa. Aquel entonces, las propias trabajadoras aseguraron que “las amenazas e insultos son habituales en este PAC”. Estos hechos motivaron la incorporación de personal de vigilancia.

“Estos actos violentos no sólo son inaceptables, sino que también socavan profundamente la imprescindible labor asistencial. Es obligatorio y necesario subrayar la importancia de respetar y valorar a todos los profesionales de ámbito sanitario, que a menudo trabajan bajo condiciones complicadas para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes”, ha concluido el sindicato.

Aumentan los ataques a sanitarios

Imagen de archivo de un doctor en consulta (Freepik)

Las agresiones a profesionales de la salud han aumentado un 30% en el último año. Tan solo en 2023, la Policía Nacional tramitó 315 denuncias. De ellas, casi la mitad fueron ataques físicos y 15 sucedieron en Castilla-La Mancha. A nivel nacional, Andalucía es la comunidad autónoma con más denuncias: registró un total de 102 agresiones en 2023.

La mayoría de estos ataques se dieron durante asistencias sanitarias domiciliarias, como la ocurrida este fin de semana en el municipio toledano. El perfil de las víctimas corresponde en un 60 % a mujeres, con una franja de edad entre los 36 y los 55 años.

