Terelu Campos, muy emocionada al ver la imagen de su futuro nieto creada con Inteligencia Artificial

Terelu Campos en 'D Corazón' (RTVE)

La noticia de la semana en el mundo del corazón la ha vuelto a protagonizar la familia Campos. Y es que el pasado miércoles 19 de junio, ¡Hola! publicaba su portada más comprometida con el anuncio de que Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (31 años) iban a ser papás. La pareja confesaba que, a pesar de llevar únicamente juntos 5 meses, habían tomado la decisión de tener el bebé.

Las reacciones no tardaron en llegar en la prensa, y la imagen más solicitada era la reacción de la futura abuela, Terelu Campos. Tras acudir el pasado viernes al programa de Telecinco, ¡De Viernes!, donde defendió a capa y espada a su hija, la presentadora ha pasado por D Corazón este sábado, mucho más relajada, para revelar todos los detalles sobre la maternidad.

La hija de María Teresa Campos no ha dudado en apoyar la futura familia de su hija y se muestra muy orgullosa de todas las decisiones que ha tomado. Además, ha revelado que le dio su apoyo incondicional en cuanto conoció la noticia. Sin embargo, ha sido una semana dura para la familia Campos, ya que hace solo unos días hubiera sido el cumpleaños de la matriarca, el primero desde su fallecimiento el pasado septiembre.

En el programa de Anne Igartiburu se ha abierto completamente y ha confesado todos sus sentimientos a lo largo de estos meses. De hecho, el equipo de ¡De Viernes! ha aprovechado la Inteligencia Artificial y ha recreado la cara de su futuro nieto o nieta. Terelu no ha podido evitar las lágrimas y ha roto ha llorar al ver como será la criatura. Toda una sorpresa organizada por TVE que también le ha otorgado nombre: Alejandro o Carla, en honor a los futuros padres.

La colaboradora se ha llevado las manos a sus ojos y no ha dejado de sonreír en todo momento. Y es que, no puede estar más orgullosa de convertirse en abuela, por lo que le ha costado retener las lágrimas. Durante la intervención, ha recordado su propia maternidad y cómo fue el parto de su única hija: “Me recompongo. Mi madre estuvo en mi parto y para mí fue muy importante”. Por lo tanto, se puede intuir que la familia habrá decidido que acompañarán a la futura madre cuando de a luz.

La hija de María Teresa Campos también ha recordado también el primer instante en el que cogió a su hija en brazos al nacer: “Hubo un momento en que mi doctora me dijo que me incorporase y de pronto me encontré con alguien que hacía así”, explicaba gesticulando con las manos. “Ese momento es mágico. Cuando la cogí y me miró, me cagué de miedo, me miró desafiante”, ha contando entre risas.

Terelu Campos se convierte en toda una leona

A pesar de haber intentado siempre alejar el foco mediático de la vida de su hija, esta misma al cumplir la mayoría de edad, decidió dar el salto a la televisión. Ahora, su madre defiende que Alejandra ya es una mujer independiente que toma sus propias decisiones, las cuales ella nunca juzgará. Sin embargo, sí que se ha dirigido a quienes la han criticado a lo largo de este proceso: “Yo no he llegado a vomitar pero he tenido náuseas. Opinar me parece magnífico, dañar me parece innecesario. Cuando dañan a mi hija, me dañan a mí. Prefiero que me lo hagan a mí”.