Qué pasa con el reparto de la herencia si hay un contador partidor designado

A la hora de realizar los trámites pertinentes de una herencia, es común encontrarse con situaciones conflictivas entre herederos. Los diferentes beneficiarios de los bienes de un fallecido a menudo entablan discusiones sobre el reparto de la herencia, por lo que existe una figura jurídica encargada de evitar este tipo de problemas. Esta entidad, denominada contador partidor, debe ser designada por el testador, presuponiéndose que sea una persona de su confianza. Sin embargo, en muchas ocasiones, el fallecido no ha designado ningún contador partidor, lo que puede derivar inevitablemente en conflictos.

El contador partidor testamentario, directamente designado por el fallecido, es la forma más habitual de designación. Esta figura se caracteriza por ser personalísimo, voluntario y generalmente gratuito. Desempeña funciones esenciales en el proceso de partición de la herencia, además de poseer amplias facultades para realizar su labor. A continuación se detallan estas funciones y facultades, recogidas en el portal web Derecho Virtual.

Funciones del contador partidor

Determinar el caudal hereditario: Una de las funciones primordiales del contador partidor es identificar y valorar los bienes que conforman la herencia.

Liquidar la sociedad de gananciales : Cuando hay una sociedad de gananciales entre el fallecido y su cónyuge, el contador partidor debe realizar la liquidación de esta sociedad antes de proceder a la partición de la herencia.

Elaborar un cuaderno particional: Tras determinar el caudal hereditario y liquidar la sociedad de gananciales, el contador partidor elabora un cuaderno particional. Este documento detalla minuciosamente la partición de la herencia, especificando las asignaciones de cada heredero y los bienes que les corresponden.

Facultades del contador partidor

Libertad de apreciación en la partición : El contador partidor posee la libertad de apreciación y puede tomar decisiones de buena fe en la distribución de la herencia, siempre que no perjudique en más de una cuarta parte del valor de la cuota a algún coheredero. Tiene la facultad de asignar los bienes según su criterio, siempre que su distribución no sea irracional o parcial y cumpla con las normas del artículo 1061 del Código Civil.

Interpretación del testamento : En algunas situaciones, el nombramiento del contador partidor puede incluir la facultad de interpretar el testamento del fallecido. Aunque su interpretación no es vinculante, ya que los afectados pueden llevar el asunto a los tribunales, el contador partidor goza de una presunción de acierto en su interpretación.

Respeto a la igualdad cualitativa de los lotes: El contador partidor debe respetar, en la medida de lo posible, el principio de igualdad cualitativa de los lotes en la partición de la herencia, según el artículo 1061 del Código Civil. No obstante, se le permite asignar bienes indivisibles o que pierdan mucho valor al dividirse a un coheredero, con la condición de compensar a los demás herederos en efectivo. Si algún coheredero solicita la subasta de esos bienes, se seguirán las reglas del artículo 1062 del Código Civil.

En caso de reparto de herencia, es necesario el acuerdo de todos los herederos. Si estos no aseguran su conformidad con la situación, no se podrán repartir los bienes con normalidad. A falta de acuerdo, se deberá designar a una persona con facultades para realizar este reparto. En el supuesto de no contar con la figura del contador partidor testamentario, existen dos fórmulas habituales para designar a la persona que repartirá los bienes: el juicio de testamentaría y el contador partidor dativo. Para poder solicitar el nombramiento de esta persona, tienen que pedirlo herederos y legatarios que representen, al menos, el 50% del haber hereditario, según indica el portal web Law&Trends