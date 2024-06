El duro reproche de Pedro García Aguado a sus compañeros de ‘Supervivientes 2024′: “La gente no daba un duro por mí”

Pedro García-Aguado en la gala de 'Supervivientes: All Stars', el 20 de junio de 2024 (MEDIASET)

Supervivientes 2024 finalizó el pasado miércoles 19 de junio con la victoria de Pedro García-Aguado, el conocido presentador de Hermano Mayor. Sin embargo, el exolímpico no había tenido la oportunidad de hablar y este jueves 20, durante la primera gala de la nueva edición Supervivientes: All Stars, el ganador no se contuvo y lanzó críticas a los compañeros que lo nominaron durante varias semanas.

García-Aguado confesó haberse sentido traicionado, ya que muchos justificaron sus nominaciones diciendo que él deseaba abandonar el reality. “Cuando tus compañeros te nominaban te decían: ‘Nomino a Pedro porque lo está pasando muy mal, nomino a Pedro porque se quiere ir’” recordó el presentador Jorge Javier Vázquez, al abordar las razones que sus compañeros usaron para nominarlo constantemente. Y el ganador no dudó en responder con sinceridad.

Después de la edición, se ha mostrado más relajado y dispuesto a hablar abiertamente sobre su experiencia en Honduras. Ha expresado que no le han gustado las nominaciones de ciertos concursantes como Arkano, Gorka Ibarguren y Rubén Torres, ya que ocurrieron cuando él reiteró que no quería abandonar el programa. “Cuando te salva la gente te haces más fuerte. Se equivocaron algunos. Hubo un momento en el que yo no me quería ir” afirmó el presentador.

En respuesta, Arkano negó estas acusaciones y dijo: “Yo eso no lo he hecho en la vida. A mí no me metas ahí”. De igual manera, Gorka Ibarguren intentó justificar sus acciones comentando: “Yo le nominé porque pensaba que era el que menos méritos había hecho para estar en la final”. Unas respuestas que no fueron suficientes para García-Aguado.

Su victoria fue una sorpresa para muchos. Él mismo comentó sobre su triunfo, el cual le ha otorgado un cheque de 200.000 euros, afirmando: “Es impresionante, es una sensación que no te lo esperas. Después de sufrir tanto, llegar hasta aquí el último... La gente no daba un duro por mí. Sentí plenitud”. Además, añadió que al principio del reality pensaba en abandonar, pero con el tiempo se dio cuenta de que podía continuar si se mantenía fiel a sí mismo y sin hacer daño a nadie.

Finalmente, Pedro García-Aguado ha compartido sus planes para el premio: “Voy a hacer una donación a una asociación que se llama 21 horas y que ayuda a la prevención de chavales jóvenes para que no caigan en adicciones, ni tecnológicas ni de sustancias”, indicó. Por otro lado, planea ahorrar una parte del dinero para el futuro tanto de él como de sus hijas, enfatizando que prefiere ser previsor en lugar de gastar el premio en algún capricho inmediato.

Un comienzo agridulce de ‘Supervivientes: All Stars’

La edición más especial del reality de supervivencia ha comenzado este jueves, 20 de junio, con los diez concursantes que han participado en temporadas anteriores ya en Honduras, listos para iniciar una nueva aventura en los Cayos Cochinos. Nueve de ellos consiguieron lanzarse del helicóptero; sin embargo, Adara Molinero se negó, iniciando el protocolo de abandono antes de comenzar su travesía. Jorge Javier Vázquez, detectó que algo no marchaba bien con Adara cuando estableció conexión con los participantes para conocer sus impresiones. A pesar de su entusiasmo por regresar, el miedo la dominó antes de ponerse el chaleco para el salto, no dejando de repetir con palabras la dureza de su edición.

Durante la gala, Olga Moreno intentó calmarla sin éxito, mientras los demás concursantes se lanzaban al agua por parejas. Aunque Jorge Javier buscó alternativas para darle tiempo a decidir, Adara reafirmó su decisión de no saltar, argumentando que los recuerdos y el pánico la superaban. La decisión de la exganadora de Gran Hermano VIP se informará en la próxima gala, mientras también se conocerán todos los detalles de los supervivientes que sí han empezado su aventura.

