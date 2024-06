Un niño se cae durante su graduación, ‘desaparece’ del escenario y su reacción se hace viral

La caída de un niño durante su graduación (@sofiaaortiiz / TikTok)

Con el avance del mes de junio, ha llegado el final de curso para casi todos los centros escolares. En algunos casos, también ha supuesto el avance a un nuevo ciclo educativo, como en el caso de quienes han terminado bachillerato, cuarto de la ESO, o sexto de primaria. En esos casos, aunque cada vez es más frecuente verlo en todos los cursos, también se han hecho graduaciones para celebrar el logro que supone cerrar una etapa para abrir otra.

Normalmente, este suele ser un momento muy especial para los jóvenes, aunque en algún que otro caso, un incidente puede aguarnos la fiesta... si se lo permitimos. Un gran ejemplo de actitud lo ha dado el sobrino de Sofía Ortiz, una joven española con un canal de TikTok en el que acumula más de 8.000 seguidores, muy pocos en comparación con los likes, más de 2,4 millones. Esta cifra la ha conseguido sobre todo gracias a la grabación que ha publicado del momento en el que el pequeño subía al escenario para ser graduado, con unas imágenes que ya superan los 9 millones de visualizaciones.

En el último escalón

En el vídeo, se puede apreciar cómo el sobrino de Sofía recibe el diploma con una sonrisa por parte de un miembro del centro educativo y después empieza a subir corriendo a una segunda tarima donde están el resto de niños y niñas que ya han recibido el papel. Pero justo cuando alcanza el último escalón, el pequeño tropieza y cae al suelo por detrás de las escaleras, generando gritos de impresión y las primeras carcajadas por parte de los asistentes.

En esos instantes no se le puede ver en pantalla. Transcurren varios segundos en los que, entre los que no se han percatado de la caída y los que no se atreven a actuar, no se sabe qué ha ocurrido con el joven. Pero justo cuando uno de los profesores acude en su ayuda, el niño reaparece de pronto y levanta el pulgar de una de sus manos, dando a entender a todo el público que se encontraba bien y, esta vez sí, provocando una carcajada general seguida de unos aplausos.

Una reacción viral

De hecho, incluso el niño no puede dejar de reír cuando vuelve a subir a la tarima, desternillándose ya una vez arriba mientras mira a sus compañeros de promoción. Y es que, como diría la misma Sofía en el vídeo: “La promoción de mi sobrino ha acabado por todo lo alto”.

El vídeo de la caída del joven ha provocado una oleada de comentarios de los usuarios, que han alucinado tanto con el aparatoso batacazo como con la actitud con la que se ha vuelto a poner en pie. “Bella la actitud del niño cuando se levanta, le sucede a la mía y se la pasa llorando por una semana”, ha comparado una mujer, “¡tenía miedo de que se sintiera mal! pero salió riéndose de la situación y lo amé”, comenta otra.

Otras reflexiones que han abundado ha sido sobre el hecho de que, al haberse grabado y haberse visto por millones y millones de personas, esta caída no se olvidará: “Es de las peores cosas que te pueden pasar hoy en día, caerte en un acto público... Antes todo quedaba ahí, pero hoy en día esa caída lo acompañará hasta el fin de sus días”.