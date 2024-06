Los podcasts más populares hoy en Apple España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público español a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están al alcancea través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en España

1. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. Retornados

La expedición científica Mars Prima’ buscaba en Marte un nuevo hogar para la Humanidad. Tras 254 días, los 136 colonos enviados intentaron huir a la desesperada. Solo volvieron 23. Román es un psicólogo que se ocupa de la reinserción de 3 de estos retornados hasta que un día descubre que sus pacientes ocultan algo

4. NUDE PROJECT PODCAST

Nude Project es una marca fundada en 2018 en un pequeño dormitorio por dos amigos con ganas de crear algo diferente. Bruno y Alex se criaron en entornos completamente diferentes. Uno desde Bali, el otro desde Burgos (un poco más al norte) tuvieron una conexión instantánea que, tras un mes de conocerse, les llevó a crear un movimiento conjunto que cambiaría sus vidas para siempre."Para nosotros, todo fue por la escena del hip-hop y la creatividad del artista que nos motivó a imprimir una forma de vivir compartida a través de internet".

5. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

6. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

7. Simulacro

Marcos Oliveira, uno de los padres de la inteligencia artificial, desaparece de forma misteriosa en Canarias y lo único que saben es que iba buscando una puerta. El escritor Santiago Álvarez recorre la última ruta que hizo el científico para intentar resolver el misterio pero, cuanto más lo busca, más perdido se encuentra en un laberinto entre la realidad y la simulación.Simulacro es un thriller psicológico especulativo creado por Julio Rojas (autor de 'Caso 63') y protagonizado por Isak Férriz, Mónica López y Alberto San Juan.Producido por El Extraordinario..

8. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar.

9. A solas.. con Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal lleva 30 años en boca de todos, pero en este videopodcast la boca es la suya. ¡Y la de algunos de sus mejores amigos! En un ambiente íntimo y desde un tono personal y visceral, invita a personas muy muy conocidas para tener conversaciones privadas que nunca han ocurrido delante de una cámara.Famosos nacionales e internacionales, del mundo de la moda, la música, la televisión o el cine, son los invitados de A solas’, el videopodcast para hablar sin filtro de amor y familia, sexo, fama, traiciones, dinero, fracasos, decepciones y muchas alegrías.Un..

10. Todo Concostrina

Programa de historia con la peculiar mirada y estilo de Nieves Concostrina.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Apple Podcasts

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Las plataformas de streaming han servido como un gran impulsor de los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.