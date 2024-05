La Guardia Civil avisa del objeto que nunca debes dejar en el interior de tu coche

La Guardia Civil de España ha advertido recientemente sobre el riesgo de dejar las llaves de casa en la guantera del coche. Esta práctica, habitual entre algunos conductores, especialmente durante períodos vacacionales, podría facilitar la tarea a los delincuentes de acceder a los domicilios particulares. Utilizando documentación como el seguro del vehículo o facturas de taller halladas dentro del coche, los ladrones son capaces de localizar la dirección del propietario y entrar en su vivienda sin generar sospechas, ya que disponen de las llaves originales.

Historicamente, la guantera comenzó siendo el espacio destinado al almacenaje de guantes para proteger las manos de los conductores de las quemaduras que podrían producir las calderas de vapor de los primeros vehículos. Con el tiempo, su uso se ha ido adaptando a las necesidades modernas, transformándose en un lugar de almacenamiento para documentos y objetos útiles en situaciones de emergencia.

Aviso de la Benemérita

Sin embargo, este espacio, destinado inicialmente a fines tan inocuos, se ha convertido en un punto de interés para los criminales bajo la mirada atenta de la Guardia Civil. En uno de sus recientes vídeos en redes sociales, donde suelen ofrecer consejos de seguridad para la comunidad, la fuerza ha centrado su atención en el uso que se le da a la guantera. Subrayan la importancia de no guardar objetos de valor en el vehículo, y en particular, hacen hincapié en el error de dejar un juego de llaves de casa dentro.

“Se han dado varios casos donde los ladrones acceden al vehículo y, por medio de algún papel como podría ser el seguro o la factura del taller, pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él. Por ello, cuando regresemos de vacaciones, podemos encontrarnos que hemos sido víctimas de un robo del que nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera tus propios vecinos, ya que han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido”, explica una agente de la Benemérita en el vídeo.

(Foto: Pixabay)

Según los datos presentados, este hábito aparentemente inofensivo puede incrementar significativamente el riesgo de robo en el domicilio, a manos de delincuentes que no dudarán en utilizar esta información a su favor. Por ello, desde la Guardia Civil lanzan un aviso importante: “No olvides, no dejes objetos de valor en el vehículo. Y si tienes que hacerlo, no lo dejes a la vista”, concluye la agente. En la actualidad, el vídeo ya supera las 450.000 visualizaciones y ha recibido casi 12.000 ‘me gusta’.

La recomendación de la Guardia Civil busca fomentar la conciencia sobre las prácticas de seguridad entre los conductores españoles, recordándoles la importancia de tomar precauciones simples pero efectivas para proteger tanto sus vehículos como sus hogares. Este aviso se suma a una serie de consejos con el objetivo de minimizar los riesgos de seguridad a los que las personas pueden estar expuestas sin siquiera darse cuenta.