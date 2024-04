La Fiscalía pide archivar la causa abierta contra Begoña Gómez tras la denuncia de Manos Limpias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. (REUTERS/Yves Herman)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 el archivo de la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El Ministerio Público ha presentado este jueves un recurso de apelación directa contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias previas a raíz de una denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias. La denuncia se basaba en varias noticias publicadas en medios de comunicación.

Te puede interesar: Manos Limpias admite que desconoce si las informaciones en las que basa la denuncia contra Begoña Gómez “son ciertas o no”

Tras conocer el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que le fue notificado este miércoles, la Fiscalía madrileña pide en su recurso la revocación de ese auto y, en consecuencia, el archivo de la causa. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado tendrá que resolver si atiende la solicitud del Ministerio Público o continúa adelante con la investigación. Las primeras informaciones apuntaban a que una de las primeras diligencias que podía acordar es la declaración de varios responsables de los medios de comunicación que publicaron esas noticias.

Manos Limpias interpuso una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla tras la publicación de supuestas informaciones que salpicaban a la esposa del presidente del Gobierno. La acusaban de haber mediado con empresas que posteriormente se habían beneficiado de contratos o rescates por parte del Gobierno, entre ellas Globalia, la matriz de la aerolínea Air Europa.

Pedro Sánchez anunciará el lunes si dimite como presidente del Gobierno.

Paso atrás de Manos Limpias

Apenas 24 horas después de salir a la luz la noticia, el pseudosindicato Manos Limpias ha dicho en un comunicado que “será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, por lo que desconoce de su veracidad. Argumenta que tuvieron conocimiento “a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa del Sr. Presidente de Gobierno”.

Después de saber de la apertura de una investigación judicial a su esposa, Pedro Sánchez se dirigió a la ciudadanía a través de una carta publicada en la red social X (antes Twitter), en la que anunciaba que se daba de plazo hasta el próximo lunes para decidir si continúa al frente del Gobierno.

Te puede interesar: El Gobierno y el PSOE se conjuran para que Sánchez continúe al frente del Gobierno: “Claro que vale la pena, Pedro”

“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”, dijo en la misiva ell presidente. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar”, añadió.