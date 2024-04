Uno de los líderes de la Mocro Maffia, que amenazó a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial

Detenido en Marbella uno de los líderes de la Mocro Maffia, el fugitivo más buscado y peligroso de los Países Bajos.

Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la mafia marroquí conocida como ‘Mocro Maffia’, se ha fugado de España gracias a una descoordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional. El hecho ha causado mucho malestar entre las autoridades holandesas, ya que en ese país es uno de los criminales más buscados por haber amenazado de muerte a la heredera al trono, Amalia de Orange.

Todo comenzó el 25 de enero de este año, cuando el juzgado número cuatro de Marbella decretó el ingreso en prisión provisional del criminal. Sin embargo, 53 días después se toma la decisión de dejarle en libertado provisional con medidas cautelares, como la retirada de su pasaporte, la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y el pago de una fianza de 50.000 euros.

Esto se realiza en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, que presenta un recurso de apelación y, según ha adelantado la Cadena Ser y lo ha confirmado este medio, también solicitaron una orden de detención en la Audiencia Nacional. Bouyakhrichan era ya muy conocido por su largo historial delictivo y por tener vínculos con los principales cárteles latinoamericanos. Se le llegaron a bloquear nada menos que 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias.

La decisión de dejar en libertad a Bouyakhrichan tomó por sorpresa a las autoridades tanto españolas como holandesas. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía Antidroga, había manifestado su preocupación por que mantuviera su libertad provisional, dado su largo historial delictivo y las amenazas contra Amalia de Orange. Esto último provocó una petición formal de extradición por parte de Holanda, la cual fue inicialmente rechazada por un juzgado de Málaga por pendientes judiciales en España, aunque después se ampliara la petición dada la “extrema urgencia” del caso.

Los esfuerzos para extraditar a Bouyakhrichan a Holanda finalmente se vieron frustrados cuando, tras ser citado para comunicarle su extradición, el criminal no se presentó a la audiencia, evidenciando una clara negligencia en el proceso al no aplicársele medidas adicionales para evitar su fuga. Desde su desaparición, no se ha vuelto a tener noticia alguna de su paradero y no ha sido hasta ahora, que se ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él.

La ‘Mocro Maffia’

La ‘Mocro Maffia’ es una de las más poderosas en Europa. Esto se debe a su casi total control sobre la entrada a Europa de cocaína y otras drogas llegados desde Latinoamérica, debido a tener la “llave” para el puerto de Amberes, Bélgica, principal puerta de entrada de estas drogas. Tan solo en 2023 se incautaron en 2023 en ese puerto de un total de 116 toneladas de ese estupefaciente, una cifra de récord.

Su presencia también es grande en España, conseguida a base de secuestros, asesinatos y vuelcos -robos- de droga a otros grupos criminales. En concreto, su principal zona de actuación fue la Costa del Sol. Uno de los sucesos más sonados fue el asesinato en un restaurante de Benahavís (Málaga) del hermano de Karim, Samir, considerado hasta su muerte el líder de la organización.

Según fuentes policiales, se cree que Samir fue asesinado por orden de Ridouan Taghi tras perderse un cargamento con una tonelada de cocaína. Los Bouyakhrichan, encabezados por Samir, y los Taghi, liderados por Ridouan, se disputaban el poder de la Mocro Maffia desde la Costa del Sol. La muerte de su hermano y la detención del supuesto cerebro del crimen en Dubái auparon al liderazgo de la Mocro Maffia a Karim, a quien la Policía seguía los pasos durante los últimos años por blanquear los beneficios de la organización invirtiendo en viviendas millonarias, algunas de ellas en el litoral malagueño.