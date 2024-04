Inés Rodríguez, logopeda con parálisis cerebral: “Todos tenemos diversidades funcionales, solo hay que acercarse y no prejuzgar”

Inés Rodríguez es logopeda. (Cedida a Infobae)

Harta de comentarios condescendientes y paternalistas hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad, Inés Rodríguez estalló en redes sociales el pasado mes de febrero: “A la próxima persona que me llame ‘campeona’, la apuñalo”. Así se expresó esta joven canaria con parálisis cerebral en un vídeo que se hizo viral donde explicaba lo frecuente que son ese tipo de actitudes cuando entra en un comercio o viaja en transporte público y, desde entonces, utiliza esas mismas redes para dar visibilidad a la diversidad funcional, para reclamar “un trato como a cualquier otra persona”.

Inés, que nació con una parálisis cerebral que afecta a la movilidad de sus cuatro extremidades, al equilibrio y control de movimiento, cuenta con humor e ironía cómo es su día a día, desde cómo se las apaña para desayunar, moverse en bicicleta o pintarse las uñas, a cómo ha superado muchos obstáculos gracias al apoyo familiar y social con el que siempre ha contado. Es consciente de sus límites, asegura, por lo que trata de no frustrarse con las cosas que le van a resultar difíciles. “Me adapto y p’alante”, dice a Infobae España al otro lado del teléfono.

Actualmente vive en Madrid y trabaja como logopeda en un centro especializado en daño cerebral adquirido ayudando a que los pacientes mejoren su comunicación. Cuenta en uno de sus vídeos que a veces incluso la han confundido con una paciente, pero no le da mucha importancia: “En la vida hay que echarle cara a las cosas y, sobre todo, ponerle mucha ilusión. Si yo puedo ser logopeda, tú puedes ser lo que tú quieras”, dice mientras se sirve un café.

Esa condescendencia e infantilización con la que tantas veces se ha topado se debe, indica, “a que nadie nos ha enseñado cómo ser inclusivos” como sociedad con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. “La gente hace las cosas mal porque nadie nos explica nada. Creo que lo mejor que podemos hacer como sociedad es estar atentos y estar abiertos a aprender cosas nuevas con personas que muestran diferentes realidades. Nuestro cerebro está predispuesto a juzgar y sacar conclusiones rápidas porque es un tema de supervivencia, pero precisamente como somos conscientes de esa condición, hay que tratar de frenarla y tratar de informarnos un poco mejor antes de sacar conclusiones o tratar a una persona de cierta manera”.

Inés, que tiene 25 años, asegura que a pesar de esos comentarios que recibe con frecuencia en la calle, “nunca se ha sentido discriminada ni tiene recuerdos traumáticos” de la infancia. “Obviamente en el colegio no me elegían para el equipo de baloncesto porque se me daba fatal, pero no pasa nada, se me daban bien otras cosas. Soy consciente de mis limitaciones y las asumo”, relata, al tiempo que pide que a las personas con discapacidad se las trate “como a todo el mundo”.

“No hay ninguna receta secreta, es simplemente que nos traten como todo el mundo, como cuando te aproximas a una persona nueva y te tomas un momento para empezar a interactuar con ella, porque, además, todos tenemos diversidades funcionales, lo que pasa es que unas son mucho más cantosas que otras”, resume.

Inés Rodríguez. (Cedida a Infobae)

Nuevas oportunidades

Al hacerse viral el vídeo que publicó en febrero, bajo el usuario de @inusu_al, Inés ha tenido oportunidad de hablar sobre parálisis cerebral y discapacidad en varios medios de comunicación aunque confiesa que lleva la fama “regular”. Por un lado está contenta por el impacto que está teniendo y las oportunidades que le están surgiendo, pero por otro, sabe que las redes sociales exigen inmediatez y ella nunca le había dedicado demasiado tiempo y “tarda en responder”, aunque al igual que otros retos asegura que “hace lo que puede y p’alante”. Por ello, Inés no descarta aparcar temporalmente su carrera para probar suerte con proyectos audiovisuales que puedan presentarse. “Todo lo que sea hablar, a mí me parece bien”, concluye.

Y aunque el pasado fin de semana no ha podido estar en Canarias para salir a la calle a reclamar un cambio de modelo económico que se aleje del turismo de masas, como han pedido miles de personas, desde sus redes también ha recordado que el archipiélago “tiene un límite” y ha reclamado al Gobierno autonómico que “legisle para cuidar a su pueblo, su tierra y sus mares”.