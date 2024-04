Ryanair, Lufthansa y British Airways, las aerolíneas que más contaminan en Europa

Avión volando entre las nubes (Freepik)

El avión es uno de los medios de transporte más usados, sobre todo para viajar a lugares lejanos. Tiene grandes ventajas, pero también inconvenientes y uno de ellos son los altos niveles de contaminación que se alcanzan en cada recorrido. Esto sumado a el crecimiento exponencial de los vuelos, deja cada vez unos datos más preocupantes. Así viene recogido en el informe anual de emisiones elaborado por el grupo ecologista Transport and Environment (T&A).

De todas las aerolíneas que operan en Europa, Ryanair es la que más ha contaminado durante el 2023. Un dato que no sorprende, ya que es el tercer año consecutivo que lidera el ranking. Le siguen Lufthansa y British Airways en el segundo y tercer puesto, que aunque alcanzan niveles altos, todavía no han llegado a los de antes de la pandemia del Covid.

Tabla de las 10 aerolíneas más contaminantes de Europa en 2023 (Transport and Environment)

En el caso de Ryanair y Wizz Air, ambas han contaminado mucho más que nunca, superando su pico del 2019. Ryanair emitió 15 Mt de CO2 en 2023 (un 23 % más que los niveles anteriores a Covid), mientras que las emisiones de Wizz Air crecieron un 40 % en ese período. Para entender mejor estos datos, las emisiones de Ryanair equivalen a la contaminación que producen siete millones de coches de gasolina en todo un año.

El crecimiento de las aerolíneas ‘low cost’

Según explica el director de aviación de T&E, Jo Dardenne, “el modelo de negocio ‘low cost’ está impulsando un crecimiento insostenible en el sector. Nos dejamos seducir pensando que las aerolíneas se reconstruirían mejor después de Covid, pero con este exorbitante aumento de la contaminación por parte de las aerolíneas de bajo coste, la ‘aviación verde’ nunca verá la luz del día. Las tecnologías limpias, como los combustibles de aviación sostenibles, no podrán mantener el ritmo de crecimiento de Ryanair, Wizz Air y otros”.

En 2023, uno de cada cuatro vuelos desde Europa fue operada por una de las tres principales aerolíneas ‘low cost’, Easyjet, Ryanair y Wizz Air. En 2019 era una de cada cinco. Este crecimiento lo están consiguiendo quitando cuotas de mercados a las aerolíneas tradicionales, que en comparación con 2019 han perdido 2,8 puntos porcentuales. En comparación, las de bajo coste han conseguido un crecimiento de 5,3 puntos porcentuales.

“El sector de la aviación no está pagando lo suficiente por sus emisiones de carbono”

La aviación entró en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE en 2012 y en el ETS del Reino Unido desde su introducción en 2021. Esto supone que las aerolíneas que contaminan deben entregar una cantidad de permisos equivalente a la cantidad de CO2 que emitieron el año anterior. Estos permisos se entregan a través de un sistema de asignación anual, algunos de ellos de forma gratuita por los estados miembro, y en el caso de no tener suficientes deben comprarlos en subastas o de otras empresas que tengan un excedente.

Este sistema sirve para poner un tope a las emisiones de CO2 que pueden emitirse, ya que los permisos disponibles tienen una cantidad fijada en el mercado. La intención es que cada vez se proporcionen menos permisos y sean más caros, para que así los emisores tengan un incentivo para reducir sus emisiones.

Sin embargo, desde E&T denuncian que hasta un 78% de las emisiones de CO2 causadas por la aviación no fueron pagadas el año pasado. Esto se debe a que no tuvieron un precio en el mercado, ya que estaban fuera del alcance de los mercados de carbono o se entregaron de forma gratuita a las aerolíneas. A parte, el CO2 es solo la punta del iceberg, ya que existen otros tipos de emisiones que calientan el planeta igual o más y que por el momento no están reguladas. La siguiente gráfica compara lo que pagaron y lo que tendrían que haber pagado según E&T las aerolíneas en Europa en 2023:

Comparación entre lo que pagaron y lo que deberían haber pagado las aerolíneas en Europa por sus emisiones de CO2 (Transport and Enviroment)

“Volar es demasiado barato. Ya sea que hablemos de compañías tradicionales o de aerolíneas de bajo costo, el sector de la aviación no está pagando lo suficiente por sus emisiones de carbono. Más de diez años después de que se introdujera el mercado del carbono para la aviación, el sistema todavía se queda corto cuando se trata de incentivar un cambio hacia la eliminación del uso de combustibles fósiles en la aviación. Esta situación absurda donde un pasajero paga más por su café en el aeropuerto de lo que algunas aerolíneas pagan por sus emisiones debe terminar,” relata Jo Dardenne.