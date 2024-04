Julio José y Chábeli Iglesias reformarán la casa de su madre en ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’: “Es muy exigente, pero quedó muy satisfecha”

Julio José y Chábeli Iglesias en la presentación de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. (RTVE)

Llevan décadas afincados en Miami, Estados Unidos, pero todavía hay algo muy intenso que les une a España, donde nacieron y vive su madre, Isabel Preysler. Quizás por eso los hermanos Julio José y Chábeli Iglesias han dicho que sí a TVE, con quien están a punto de estrenar Los Iglesias. Hermanos a la obra, un programa producido por RTVE, con la colaboración de Beta Entertainment Spain, que les vuelve a poner en el foco público y en el que muestran sus talentos más desconocidos.

Como su nombre indica, Julio y Chábeli serán los encargados de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y rostros conocidos, a quienes visitarán en sus casas para, mano a mano, dar un nuevo rostro a sus hogares. Precisamente en este punto está lo más interesante de este formato, pues se mostrará los hogares de ocho personajes muy famosos en España.

Infobae España ha estado en la presentación, donde se ha desvelado cuáles serán sus roles. Chábeli se encargará de la decoración, prestando sus 20 años de experiencia como diseñadora de interiores y el cantante, por su parte, dirigirá las reformas, pues cuenta con una gran experiencia en este sentido. Aunque pueda sorprender, Julio ha contado que lleva varios años dedicado a las reformas, casi siempre en casas de amigos.

Te puede interesar: Julio José Iglesias asegura que está muy enamorado de Ariadna Romero

“No me imaginaba haciendo un programa como este”, se ha sincerado Chábeli, que ha reconocido que trabajar con Julio ha sido fácil porque “nos hemos reído mucho” y han estado en buena sintonía. “Me ha encantado trabajar con mi hermano”, ha afirmado. “Siempre he sido un manitas. Mi madre dice que de pequeño quería ser ‘arreglador’ porque desmontaba y lo montaba todo”, ha seguido Julio, dando más detalles de esto hobbie del que también obtiene ingresos, pues su hermana ha contado que “compra casas, las arregla y las vende”.

Julio José y Chábeli Iglesias en la presentación de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. (RTVE)

Esto es algo que tiene fácil porque, tal y como ha narrado, sabe tanto de electricidad como de albañilería o fontanería: “No me quiero chulear, pero soy bueno en todo”, ha reconocido Iglesias sin poder contener la risa. “En vez de pagar cuando he necesitado un arreglo lo he hecho yo. Y cuando no he sabido he llamado a un profesional y he mirado para aprender”, ha seguido.

Te puede interesar: Julio José Iglesias Jr., tercer concursante eliminado de ‘Celebrity Bake Off: famosos al horno’

Ocho famosos

Sin fecha de estreno prevista, todo apunta a que Los Iglesias. Hermanos a la obra dará mucho de qué hablar, pues juega con la gran curiosidad que dan las casas de los famosos, en las que entran. Para que haya una mayor variedad, Julio y Chábeli han rodado en dos escenarios, Miami y Madrid. En la ciudad americana han trabajado en los hogares de Luis Fonsi, Beatriz Luengo, Gloria Estefan y Arantxa Sánchez Vicario. En Madrid han realizado trasformaciones en las viviendas de Ana Obregón, Omar Montes, Norma Duval e Isabel Preysler, su madre, a quien reforman una parte del jardín.

Isabel Preysler durante el estreno de la película "Napoleón". (Europa Press)

Pese a que es conocida por ser muy exigente, Chábeli ha asegurado que su madre “quedó muy satisfecha, le gustó muchísimo, estaba todo precioso”. “También ha sido difícil porque yo estaba más nerviosa trabajando para mi madre que para cualquier otra persona. Julio no, que me lo dejó a mí para que si salía mal la bronca me la voy a llevar yo, que la tengo que ver todos los días”.

Por supuesto no todo ha sido un cuento de hadas y es que en las grabaciones ha habido problemas y contratiempos entre los hermanos, que incluso han tenido algún enfrentamiento, aunque siempre han trabajado unidos, dejando claro la gran relación personal que hay entre ellos y la complicidad que tienen como compañeros de trabajo.