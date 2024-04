Carlos Sobera detiene el concurso por la barbaridad que dice Arantxa del Sol contra Ángel Cristo: “No está bien de la cabeza”

Ángel Cristo durante la gala de 'Supervivientes' (TELECINCO)

Por primera vez, los tres concursantes de Playa Limbo consiguen salir del destierro y se han unido al resto de integrantes en la Palapa, marcando así un punto de inflexión en Supervivientes 2024. Aunque antes de esta unificación, se ha producido un tenso momento en el plató del programa. Carlos Sobera tuvo una conversación con ellos en directo y se reveló la inesperada enemistad entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo. Y es que, a pesar de que para Arantxa, el hijo de Bárbara Rey es un gran apoyo, ahora ha cambiado su opinión drásticamente.

El paso de Kike Calleja por la zona de desterrados y sus comentarios sobre Cristo han desencadenado un cambio en la visión que tenía de su compañero. La mujer de Finito de Córdoba hizo un comentario muy feo sobre Ángel que Carlos Sobera no quiso tolerar: “Kike me ha contado cosas sobre Ángel que son absolutamente mentira. Una mentira retorcida y desleal y no solamente a Kike, se lo ha contado a más personas y esas eran sus conversaciones con el otro equipo”. A lo que añadía: “Es muy falso, es que no está bien de la cabeza directamente”. El presentador ante estas palabras la cortó en el momento y no quiso seguir escuchándola, sentenciando: “Bueno, esas afirmaciones más serias las vamos a dejar mejor en el aire. No se puede decir que alguien no está bien de la cabeza, simplemente, los nervios, te pueden hacer perder el control de las situaciones, a veces”.

Sin embargo, Del Sol se mantuvo en su postura y no ha querido disculparse con su compañero ni retractarse en sus declaraciones: “¡Pero mucho! Y los ojos, y la cara, y los temblores... Todo”. Esto ha provocado la indignación de muchos seguidores del programa. El público ha mostrado su rechazo no solo por las palabras utilizadas, sino por dejarse influenciar por las opiniones de otro compañero, a pesar de haber sido ella una gran amiga de Ángel Cristo: “Era mi mayor apoyo al principio, has visto esa ventanilla que teníamos en las dos playas. Le he llamado varias veces y jamás ha venido”, comentaba.

Minutos después, la modelo ha vuelto a ver a Cristo en la Palapa al volver a reunirse con sus compañeros como concursante de nuevo. La tensión se ha mascado en el ambiente y ella ha cortado todos los lazos con el hijo del domador. “Imagino que estarás contenta de reencontrarte con Ángel Cristo”, ha ironizado el presentador de First Dates. Quien ha recibido como respuesta: “No, de Ángel Cristo es que no le quiero ni ver”, por parte de Del Sol.

“Completamente. No quiero ni hablar de este señor. Para mí no existe… Qué no ha hecho, no quiero”, negandose así Arantxa a dirigir palabra con él. El protagonista de la historia solo ha querido añadir a esto: “La verdad es que no lo sé, como no sea que Kike le haya dicho algo… Yo ya estoy acostumbrado a ser el malo de la edición y además asumo el papel. Se les da muy bien dejarme mal”.

Durante el final del programa, el presentador de First Dates ha vuelto ha dirigirse a la concursante señalando la mala cara que tenía, insistiendo en si quería cambiar sus declaraciones sobre Cristo. La modelo ha acabado entre lágrimas y sentenciando sus palabras sobre su opinión de su compañero.

