Top 10 de Google en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Google, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Google ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla.

Las producciones más populares para ver de Google España

1. High Life: Espacio Profundo (High Life)

Espacio profundo. Monte y su hija Willow viven completamente aislados a bordo de una nave espacial. No siempre estuvieron solos: eran parte de un grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus sentencias por participar en una misión con destino al agujero negro más cercano a la Tierra.

2. A Gift from God

3. La cosa (El enigma de otro mundo)

En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio, que según todos los indicios ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente..

4. Spiral: Saw

El detective descarado Ezekiel "Zeke" Banks y su compañero novato, se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre varios asesinatos espansosos. Zeke, involuntariamente, se vera atrapado en el morboso juego del asesino.

5. ¡El soplón! (The Informant!)

Mark Whitacre, es un tipo que pasa de intentar ascender en la importante empresa en que trabajaba, a denunciar prácticas corruptas dentro de la misma. Tras informar al FBI de la conspiración de su empresa para fijar precios a nivel multinacional, Withacre se contempla a sí mismo aclamado héroe y objeto de una recompensa. Pero antes, el FBI necesita pruebas. Así que se presta con entusiasmo a llevar una grabadora oculta en su maletín, imaginándose a sí mismo como una especie de agente secreto. Desafortunadamente para el FBI, lo más difícil de la misión consistirá en saber lo que es verdad y lo que es fruto de la gran imaginación de Withacre.

6. El Halcón Y La Flecha (The Flame and the Arrow)

El principal enemigo de Dardo (Lancaster) es el Duque Urbis, alias "El Halcón", por haber secuestrado a su mujer y a su hijo. Este noble, en nombre del emperador, ejerce una auténtica tiranía sobre los habitantes de los pueblos de Lombardía. Un día Dardo, buscando venganza, secuestra a la sobrina del Duque.

7. El reflejo de Sibyl

Sibyl es una terapeuta que decide volver a dedicarse a la que es su verdadera pasión: la escritura. Para poder hacerlo deja de ver a todos sus pacientes, lo que le permite poder centrarse en las historias que quiere escribir. Sin embargo, su tranquilidad se ve trastocada con la llamada de Margot, una joven actriz de vida tumultuosa que suplica verla. La escritora acepta, sin sospechar que las revelaciones de su nueva paciente están a punto de cambiar su vida para siempre. (FILMAFFINITY)

8. Gurov & Anna

9. Cuando cae la nieve (Despite the Falling Snow)

1950, Moscú. Katya es una espía estadounidense en plena carrera armamentística de la Guerra Fría. Cuando le asignan su misión más importante, conseguir información secreta de la joven promesa del gobierno ruso, Alexander, lo último que espera es que va a enamorarse de él. Intentar conciliar su pasión hacia a él con su rechazo al comunismo la llevará a hacer el mayor de los sacrificios, un gesto que Alexander descubrirá treinta años más tarde.

10. Treasure Island

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.