Los 10 videojuegos que pasaron a series: de ‘Fallout’ a ‘The Last of Us’

Desde su estreno la semana pasada, Fallout ha sido uno de los temas más comentados tanto en redes como en las conversaciones de los aficionados a ver series. A la buena acogida de la crítica hay que sumarle la expectación por parte de millones de seguidores que han esperado poder introducirse, de nuevo, en el universo postapocalíptico que apareció por primera vez en 1997.

Pero la serie capitaneada, entre otros, por Jonathan Nolan -guionista de Westworld y hermano del famoso director Christopher Nolan- no es la primera gran adaptación que se hace de un videojuego. Todo lo contrario, los proyectos inspirados en este tipo de pasatiempos son cada vez más habituales, tanto en el cine -solo hay que recordar el éxito en taquilla de Super Mario Bros. La Película- como en las series. Y es que las grandes productoras se han dado cuenta de que estas iniciativas atraen tanto a los más nostálgicos del producto original como a nuevos espectadores.

Grandes éxitos en distintas plataformas

Fallout no es el primer éxito de Prime Video en el mundo de los videojuegos. También lo fue The Last Of Us en 2023, una de las series más vistas del año y también de las más aplaudidas. En ambos casos, además, se trataba de juegos ambientados en un mundo postapocalíptico, aunque hay que decir que en el caso de la historia de Joel y Ellie se tomó la decisión de seguir casi al pie de la letra los acontecimientos vistos en los videojuegos, mientras que en el caso de Fallout solo se ha tomado como punto de partida la ambientación y los escenarios, no así la historia y sus personajes.

Otro gran ejemplo del éxito de este tipo de adaptaciones se pueden ver en Netflix, donde The Witcher ya ha anunciado una cuarta temporada. La serie que sigue al cazador de monstruos Geralt de Rivia tiene como gran atractivo la mágica adaptación del universo ideado, originalmente, por el novelista Andrzej Sapkowski, además de al carismático personaje interpretado por Henry Cavill. Sin embargo, este actor ya anunció que no seguiría a la cabeza de la serie, por lo que será Liam Hemsworth quien tome el relevo y se ponga en la piel del famoso brujo.

Eso sí, si hay que hablar de series inspiradas en videojuegos en Netflix, es imprescindible Arcane (Netflix), la que para muchos es la mejor serie de animación de la historia. Inspirada en la ‘mitología’ del conocidísimo juego multijugador League of Legends, Arcane contaba la historia de algunos de los personajes más queridos del universo de Riot Games, en una mezcla de acción y emociones que cautivó a millones de espectadores. La segunda temporada se ha hecho de rogar, pero todo indica que a finales de este año ya estará disponible.

Proyectos en anime

Las posibilidades que tiene la animación a la hora de adaptar mejor ciertas secuencias de los videojuegos la convierten en una alternativa a tener en cuenta. De hecho, desde Japón han llegado varias series de anime que también han logrado grandes cifras de espectadores. Una de las primeras fue Pokemon, que a pesar de tener sus inicios sobre el papel, dio el gran salto a la fama a partir de los juegos de Nintendo, que hoy ya son buque insignia de la compañía. Muchas son las generaciones que han acompañado a Ash en sus aventuras por las distintas regiones del mundo pokemon, aunque hay que decir que el mítico protagonista dijo adiós a la serie a finales de 2023 -y, por cierto, ya se rumorea que podría volver-.

No obstante, Pokemon no es el único ejemplo de la confluencia entre los animes y los videojuegos. Castlevania (Netflix) y Cyberpunk: Edgerunners (Netflix) son algunos casos más actuales donde la adaptación a la pequeña pantalla cosechó grandes críticas. Una nos muestra lo que les ocurre a los descendientes de Drácula, la otra la vida de un chico atrapado en una ciudad del futuro obsesionada con la tecnología y las modificaciones corporales.

Una gran variedad

El éxito de todos estos proyectos no debería hacernos creer que esta idea siempre puede salir bien. Así, hay que nombrar también algunas series que, sin ser tampoco un fracaso, no han logrado el gran éxito -de crítica y/o audiencia- de las que hasta ahora hemos mencionado. Este sería el caso, por ejemplo, de series inspiradas en juegos míticos de algunas consolas, como Halo: La Serie (Disney Plus), mientras que Residen Evil (Netflix)-que cuenta con dos adaptaciones, una americana y otra japonesa- se pudo jugar en casi todos los soportes.

Pero lo cierto es que, lo más habitual, es que de los videojuegos con más éxito se realicen todo tipo de productos. Más juegos, películas, series. Y tal es la cantidad de contenido, que al final es difícil saber qué fue primero, como en el caso de Sonic, que cuenta con numerosas series a sus espaldas, la última de ellas Sonic Prime (Netflix). Habrá que ver, también, qué es lo que ocurrirá con la serie de Assassin’s Creed que prepara Netflix, con algunos problemas durante su producción.