El Gobierno responde al candidato de EH Bildu: “ETA fue una banda terrorista, y no reconocerlo es cobarde y un desprecio”

El Gobierno no ha tenido reparos en rechazar las palabras del candidato de EH Bildu a lehendakari en las elecciones vascas del próximo domingo, quien se negó a considerar a ETA una banda terrorista: “¿Qué es terrorismo hoy día?”, pronunció Pello Otxandiano en una entrevista en la Cadena SER en la que desvió la respuesta a los GAL o a Israel.

Así, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha titubeado a la hora de valorar este martes las palabras del candidato de EH Bildu, uno de los socios preferentes del Ejecutivo en el Congreso. “Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista, y no reconocerlo así no solo es cobarde, sino un absoluto desprecio a las víctimas y a la sociedad española”.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Educación y Deportes ha valorado que las declaraciones de Otxandiano demuestran “un negacionismo incompatible con la propia historia del país y la democracia que derrotó al terrorismo de ETA”. “No compartimos en absoluto las palabras que ha trasladado el candidato de EH Bildu”, ha reafirmado.

Sobre si esta visión supone un cambio de conducta hacia esta formación, cuyo apoyo es imprescindible en el Congreso, Alegría ha señalado que, “frente al terrorismo de ETA, este Gobierno, como la práctica totalidad de todos los gobiernos de la democracia, ha sido absolutamente contundente. No ha cambiado nada”.

Andueza, contundente contra EH Bildu

La valoración de la ministra portavoz se suma a la del candidato socialista, Eneko Andueza, que ha considerado que “ETA fue una banda terrorista y el señor Otxandiano demuestra que es un absoluto cobarde”. De esta manera, el aspirante a lehendakari del PSE-EE/PSOE ha vuelto a prometer que su formación impedirá que EH Bildu alcance la Lehendakaritza. “No puedo permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros”, ha señalado con contundencia.

El PP, sin embargo, ha utilizado este asunto para arremeter contra el Ejecutivo. Fuentes de Génova consideran que “el Gobierno hace gala de una hipocresía tremenda” al criticar, en plena campaña de las elecciones del País Vasco y desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el candidato de EH Bildu “sigue sin condenar el terrorismo de ETA”.

En todo caso, Otxandiano sí señaló que “ETA fue un grupo armado”. “Las consideraciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no es esa la cuestión. Evidentemente, hay diferentes puntos de vista sobre lo que han supuesto los GAL o la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales”, sostuvo. Asimismo, se felicitó por dejar atrás “ese ciclo”. “Hoy, felizmente, ETA no existe. Estamos mucho mejor como sociedad y como país y tenemos una posición muy buena para abordar el ejercicio de construcción de una memoria plural y colectiva que permita reconocer a las víctimas”.