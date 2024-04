El nuevo rostro de Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba: “Parece otra persona”

La duquesa de Alba y Alfonso Díez en una imagen de archivo de 2011 (Europa Press)

Alfonso Díez, de 73 años, ocupó el corazón de la duquesa de Alba durante sus últimos años de vida. A pesar de su breve romance (estuvieron casados desde 2011 hasta 2014), se puede decir que ha sido el gran amor de la aristócrata. Fue el último marido de Cayetana, por ello no es de extrañar que se convirtiese en el centro de las miradas de la prensa rosa la pasada década.

Ahora, casi diez años después de su muerte, el que fuera el esposo de la aristócrata vuelve a situarse en el centro del huracán mediático por su impactante cambio físico. El palentino se ha dejado ver numerosos eventos públicos últimamente y su rostro parecía cambiado.

Todo apunta a que se ha hecho nuevos retoques estéticos. Las imágenes de su aparición por el funeral de la princesa Ira de Fürstenberg han causado un boom en redes sociales y en Espejo público, se han hecho eco de la noticia. El duque viudo de Alba ya era fan de los retoques hace años y sigue siéndolo. En el programa de Antena 3 han hablado largo y tendido del tema de la mano de un experto, el doctor Miguel de la Peña.

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, antes y después. Comparación entre una imagen de 1013 y otra de 2024 (Europa Press)

El médico, tras examinar las últimas imágenes del marido de Cayetana, ha hecho un breve estudio y ha explicado cuáles han sido los tratamientos a los que se ha sometido el de Palencia, según su criterio. Los retoques estéticos que se ha hecho no han sido solo un relleno de labios y una rinoplastia, según De la Peña.

El doctor también apunta a una blefaroplastia, una cirugía que consiste en eliminar el exceso de piel en los párpados para verlos rejuvenecidos y a un posible lifting facial. Además de bótox y ácido hialurónico en varias zonas de su rostro, el análisis de Miguel revela que el duque viudo de Alba también se ha injertado cabello.

“Puede que no le hayáis reconocido, tu cara no me suena, Alfonso. Si esto lo hace una mujer, le ponemos a escurrir”, comentó Sonsoles, conductora del programa, ante el evidente shock de los allí presentes. Y es que lo cierto es que el cambio de Alfonso ha dado mucho de lo que hablar, sobre todo en redes sociales.

Andy Warhol, Willem Dafoe o la duquesa de Alba: los nuevos parecidos de Alfonso Díez

No era de extrañar que la nueva imagen del palentino se hiciera viral por redes sociales. El que fuera marido de la duquesa de Alba ha sido foco de infinidad de comentarios y opiniones en TikTok e Instagram a raíz de su aparición en Espejo Público. Lo más común entre las reacciones han sido las comparaciones físicas con otros rostros conocidos.

#AlfonsoDíez #DuquesaDeAlba #Rostro #Operación #Estética ♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles 😱 Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, reaparece con un rostro rejuvenecido y terso: ¿Cuál es su secreto?Lo conocimos en 2008, cuando tenía alrededor de 60 años, y siempre se ha mostrado discreto, elegante y preocupado por su imagen. Eso sí, lucía unas arrugas que, con el paso de los años, se han ido borrando de su cara. ¿Se ha sometido a un tratamiento de medicina estética? #YAS

Mientras algunos le han sacado parecido a Andy Warhol, otros creen que “se parece a Camilo Sexto” o que es el nuevo “Willem Dafoe”. Incluso algunos le han comparado con su exmujer. “Era tan fan de la duquesa que ahora es la duquesa de Alba”, opinó un usuario en redes.

Aparte de las infinitas comparaciones con celebrities que le han hecho a Díez, la plataforma social TikTok ha funcionado como un foro de discusión entre los que opinan que el palentino “está mucho mejor” y más “rejuvenecido” y los que le tachan de usar el dinero de su difunta mujer para hacerse retoques: “Ya sabemos quién ganó la herencia de tía Ágata”, ironizó un usuario anónimo.