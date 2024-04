Dua Lipa y su idilio con Barcelona: la piscina de Montjuïc se convierte en el escenario de ‘Illusion’, la nueva canción de 'Radical Optimism'

Dua Lipa, en una imagen del videoclip de 'Illusion' (CANADA)

Dicen que pidió un cucurucho de almíbar de leche y de pistacho en Delacrem, una heladería artesanal de Barcelona situada en la calle Enric Granados para la que tuvo que hacer cola (que aprenda Eduardo Zaplana). Este jueves, o más bien en unas horas, Dua Lipa se subirá al escenario del Palau Sant Jordi para deleitar a 14.000 proveedores, trabajadores, empresarios y franquiciados de McDonald’s, el gigante de las hamburguesas que celebra estos días su convención bianual en Barcelona, con su amalgama de hits de perfección pop.

Ese motivo ha llevado a la cantante británica a pasearse por la ciudad condal de la mano de su nueva pareja, el actor Callum Turner (que debe tener unas ojeras de caballo teniendo en cuenta que, en menos de un mes, la cantante le ha llevado como equipaje extra a sus viajes de México, Madrid, Barcelona, París y Londres). En tirantes y renegando de hacerse selfies con sus seguidores (”en este viaje”, según respondió la artista a una usuaria en TikTok que quiso inmortalizar el momento tras verla pasear por L’Eixample), Dua Lipa ha visitado la capital catalana un par de veces en los últimos meses. Finalmente sabemos por qué, más allá de su predilección por viajar.

El tercer sencillo de su próximo disco, Radical Optimism, titulado Illusion, cuenta con un videoclip de lo más mediterráneo que ha sido rodado en la piscina olímpica de Montjuïc. Hace unas semanas apareció un rumor que decía que la artista había estado grabando escenas en un enclave ya empleado por Kylie Minogue en Slow y por los deportistas olímpicos en el año 1992. El palabrerío de X (antes Twitter) parece haber dado en la diana. Dua Lipa ha saltado del trampolín con el skyline barcelonés de fondo para rodar un vídeo a cargo de CANADA, la productora que trabajó mano a mano con Rosalía en algunos vídeos de El Mal Querer.

TOMORROW 11PM BST ~ ILLUSION ~ SET YOUR TIMERS 💧 https://t.co/SDaKsCJQjQ pic.twitter.com/5RqApGkCuz — DUA LIPA (@DUALIPA) April 10, 2024

No es la primera vez que la británica de ascendencia kosovar confía en la productora catalana para que conforme un universo audiovisual a la par con la estética de la canción que estrena, pues ya colaboró con ellos en Physical y Love Again, dos singles de Future Nostalgia, el segundo álbum repleto de canciones de corte disco que la encumbraron como una de las artistas del presente. Illusion llega a todas las plataformas el viernes con la premisa de adelantar el verano. El nuevo disco de la cantante mezcla la psicodelia con el mar, un ethos con el que, admite, quiere envalentonarse ante cualquier situación que pueda mermar su envidiable estado anímico. Un optimismo radical con el que afronta una complicada tarea: mantenerse, o superar, el nivel de notoriedad musical que alcanzó con Future Nostalgia, que incluía éxitos globales como Levitating, Don’t start now o Physical.

Su tercer álbum de estudio llega el próximo 3 de mayo, y supone un cambio de paradigma para la intérprete, pues bebe de la fuente del entusiasmo y el positivismo para conformar un nuevo estado de ánimo que quiere impregnar en todas sus aristas vitales. “El optimismo radical, en sí mismo, es algo que ha resonado en mí en los últimos años. Tenía la sensación de que, en mi último disco y en el nuevo, se trataba de aprender de cada experiencia, de tomarlo todo como una lección o de verlo como un regalo de alguna manera, tanto si era bueno como si era malo, y de apreciar que incluso de algunas situaciones malas puede salir algo bueno, o que puedo crecer para ser una persona mejor o más fuerte a partir de todo ello”, admitía en una entrevista para Variety.

Houdini y Training Season, de corte más oscuro, han sido los dos primeros adelantos de Radical Optimism, dos canciones de corte más oscuro que entroncan con el carácter más tropical del que pretende convertirse en uno de los temas del verano. En la última ceremonia de los Grammy, la británica interpretó ambos sencillos en el escenario enfundada en un look hecho a medida por Casey Cadwallader, director creativo de Mugler, y con la melena roja que marca su tercera etapa en la industria musical.

Dua Lipa, en una imagen del videoclip de 'Illusion'

¿Nueva chica Almodóvar?

Hace una semana, Dua Lipa visitó Madrid en uno de sus numerosos viajes mensuales. Buen tiempo, buena comida y una visita a La Discoteca, su club predilecto en la capital, una triada de elecciones que culminó con una ruta por el rodaje de La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, además de su primer largometraje en inglés, junto a Julianne Moore y Tilda Swinton (con la que ya había trabajado en el corto de La Voz Humana).

En una instantánea que compartió el hermano del cineasta manchego, Agustín Almodóvar, en X (antes Twitter), se puede ver a las dos actrices y la cantante junto a Almodóvar en el restaurante BiBo de la ciudad en la que, durante las últimas semanas, ha grabado de uno de los proyectos que prometen exorcizar uno de los deseos más longevos del creador de Madres Paralelas.

No en vano, el sueño de Almodóvar era rodar una cinta íntegramente en inglés. Lo intentó con Manual para mujeres de la limpieza, una novela de la escritora estadounidense Lucia Berlin que iba a protagonizar Cate Blanchett, pero el proyectó no cuajó finalmente (pese a la expectación que la noticia generó) al no cumplir sus expectativas. Tras La voz humana y Extraña forma de vida, los dos únicos metrajes en los que ha empleado el idioma anglosajón, La habitación de al lado promete quitarle la espinita que tiene clavada desde hace tiempo.

No es la primera vez que Pedro Almodóvar posa su cabeza sobre el hombro de una de las estrellas musicales más importantes del momento (aunque todavía no sabemos si Dua Lipa formará parte de alguna que otra escena sonora en La habitación de al lado). En 2018, en pleno auge de El Mal Querer, Rosalía consiguió formar parte de Dolor y gloria (2019), la película de tintes autobiográficos del manchego en la que la cantante catalana comparte un par de escenas junto a Penélope Cruz.