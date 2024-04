3.666 productos que ya no encontrarás en los supermercados: por qué las marcas se quejan de Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Dia y Alcampo

Lineales de aceite de oliva en un supermercado. (Europa Press)

Guerra en el supermercado. O con el supermercado. Las grandes cadenas quieren ganar más y no solo a costa del consumidor: ahora son las marcas, también grandes y por todos conocidas, las que levantan la voz contra lo que no pueden negar son prácticas legítimas y legales, pero les están ahogando. Hasta 3.666 referencias han desaparecido de las seis principales cadenas (Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Dia y Alcampo), que anteponen sus marcas blancas bien por la vía de reducir “drásticamente” las alternativas -un 23% ha desaparecido en los últimos cinco años- o por la de venderlas a un precio “muy superior” -aplicando márgenes entre 2 y 18 veces superiores-, concluye y denuncia la asociación Promarca a partir de dos informes de las consultoras Kantar y The Brattle Group.

El resultado, según Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, una “distorsión de la competencia” que provoca “la desaparición de las marcas y su incentivo a innovar”, pero es que además el ciudadano se ve gravemente afectado por eso, siendo quien paga en definitiva esa penalización que aplican los supermercados en pro de sus propios productos. Señala además la pérdida de empleos que supone esta práctica.

Coincide esta información con una alarma de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en las últimas horas: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, los precios de los supermercados subieron de media un 38%, frente al 6% que lo hicieron los salarios en el mismo periodo. La OCU ha monitorizado la evolución de 122 productos de alimentación y droguería de gran consumo en siete cadenas. Su estudio recoge más de 55.000 precios para la compra online de Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Alcampo, Condis y El Corte Inglés en diez ciudades: Barcelona, Gijón, La Coruña, Madrid, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Mercadona aumenta un 40% sus beneficios, hasta los 1.009 millones de euros.

El aceite de oliva, el yogur o la pasta

De todos estos supermercados hay dos que protagonizan el mayor incremento: Carrefour (45%) y Alcampo (43%). Entre los alimentos que más se han disparado, el aceite de oliva suave (225%), el azúcar blanco (91%), el zumo de naranja (81%), los huevos (67%), el arroz (66%), las zanahorias (65%), el yogur natural (58%) o los macarrones (55%). No hay que pasar por alto un incremento ya en origen por el aumento del coste de los fertilizantes o el combustible, pero en absoluto éstos justifican los precios, que apenas se han visto alterados por una rebaja del IVA que la OCU pide que se extienda más allá de junio y que abarque carne y pescado ante la dificultad económica de tantas familias para tener una alimentación completa y saludable.

Uno de los casos más señalados a raíz de estas noticias es el de Mercadona. En marzo de 2023, su presidente, Juan Roig, en unas declaraciones de gran trascendencia, afirmó: “Hemos subido los precios una burrada, pero no hacerlo habría sido un desastre”. Señalaba Roig una supuesta necesidad para que la empresa no pasara por apuros y en consecuencia, sus empleados. Hace apenas unos días, el 12 de marzo, se conocieron los resultados de 2023: Mercadona cerró el mejor año de su historia, aumentando un 40% sus beneficios hasta los 1.009 millones de euros.