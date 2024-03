Una narcolancha embiste a una patrullera de Guardia Civil en una persecución cerca de Estepona (Málaga)

Imagen de la Guardia Civil de Algeciras en el estreno de su nueva patrullera, 'Río Flumen' (SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CÁDIZ)

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Río Belelle ha sido embestida este jueves por una narcolancha durante una persecución, sin que haya que lamentar heridos. Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, la patrullera prestaba servicio en la mañana de este jueves en aguas próximas a Estepona (Málaga), cuando detectaron varias narcolanchas abarloadas en Manilva a causa del temporal.

Ante esta situación, y siempre según fuentes de la la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), varias de las narcolanchas, para evitar la detención de los ocupantes de la embarcación averiada, embistieron de manera reiterada contra la patrullera de la Guardia Civil.

Según las fuentes, a pesar de la embestida, no hubo heridos ya que se trataba de una embarcación “media”, mucho más pesada que las de aluminio, aunque sufrió daños leves, y los tripulantes de la ‘narcolancha’ lograron huir. Tras el suceso, la AUGC ha reclamado al Gobierno a través de sus redes sociales “más patrulleras y más personal”, así como la implantación de la Zona de Especial Singularidad. Las fuentes denuncian que “la violencia del narco es diaria” y sostienen que, “ante estos ataques, los guardias civiles no se pueden permitir poner sus vidas en peligro”. ”Si no vemos más casos como estos es porque no se da la ocasión, debido a que huyen o, directamente, no aparecemos al no tener medios”, indican desde la AUGC.

Solicitan medidas urgentes para acabar con las narcolanchas

En este contexto, cabe recordar que el alcalde de Manilva (Málaga), José Manuel Fernández, ha solicitado de forma “urgente” a la Subdelegación del Gobierno en Málaga “actuaciones inmediatas para acabar con la presencia de lanchas frente al litoral” manilveño, “utilizadas para el narcotráfico”, incidiendo en que este hecho “perjudica gravemente la imagen de nuestro municipio, además del peligro de un posible desembarco.

Por su parte, el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, ha sostenido este jueves que el Gobierno de la Nación y, más concretamente, el Ministerio del Interior, se está mostrando “incompetente e incapaz de afrontar un serio problema” como el del narcotráfico que “ya no se extiende solo a la provincia de Cádiz” en lo que a Andalucía respecta, puesto que “incide sobre zonas del río Guadalquivir , de Sevilla y en provincias como Almería, donde se refugian las narcolanchas”.

