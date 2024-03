Caso Daniel Sancho: la costosa indemnización que reclama la familia de Edwin Arrieta

Daniel Sancho Bronchalo, en una imagen de archivo (REUTERS)

Ya hace más de medio año desde que salió a la luz el presunto asesinato que cometió el chef Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. El acusado, mientras se esclarecen los hechos, permanece a la espera de la resolución final de su sentencia en la prisión de Koh Samui, en Tailandia, cerca de Koh Phangan, la isla donde se produjeron los hechos.

A pocos días del 9 de abril, fecha en la que se celebrará el juicio, se conoce que el supuesto autor de los hechos está plenamente “convencido” de su absolución, porque, según él, actuó “en defensa propia”. Sin embargo, la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano al que Daniel asesinó, insiste en hacérselo pagar al madrileño.

Según ha revelado la Agencia EFE, los representantes legales del fallecido habrían solicitado una elevada indemnización a dos semanas de que comience la celebración del juicio, aunque Sancho sigue manteniendo su versión: se ha declarado no culpable de haber cometido un asesinato premeditado, pero ha admitido haber descuartizado y ocultado el cuerpo.

Imagen de Archivo de Daniel Sancho Bronchalo (EFE)

La petición económica

¿Cuál es el coste que tendría que pagar Daniel Sancho por sus actos? Un alto precio por un alto cargo. Aún no se sabe si realmente el citado crimen fue premeditado o no: Daniel defiende que la muerte de Edwin Arrieta se produjo de forma inesperada, por un golpe en la cabeza en medio de un desencuentro que ambos tuvieron.

“Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca habría querido”, asegura Sancho. Por otro lado, los allegados del cirujano colombiano están luchando por demostrar lo contrario y para ello exigen al presunto autor del crimen una indemnización que asciende a los 410.000 euros, según informa EFE.

Al parecer, los padres de Edwin, Ana Marcela Artega y Leovaldo José Arrieta, junto a la hermana del cirujano, Darling Arriega Artega, solicitan el pago de esta elevada suma de dinero en concepto de responsabilidad civil. Atendiendo a las investigaciones del citado medio, se trata de una cifra acorde al salario que ganaba el colombiano, ya que era este quien mantenía económicamente a su familia.

Edwin Arrieta. Foto: Archivo particular

El cirujano ganaba 30.000 euros anuales y cedía a sus padres 900 euros al mes para gastos. La familia Arrieta sostiene que desde la muerte de su hijo, estos “han quedado en situación de pobreza” y por ello buscan que se les compense económicamente ante los daños causados.

En suma, también cabe contar, dentro de esos más de 400.000 euros de indemnización, los costes que acarrea la celebración del juicio y la repatriación del cuerpo de Edwin hasta su tierra natal: Colombia. Estos gastos ascienden a 79.200 euros y es su supuesto asesino quien debería pagarlos.

Aún no se sabe esta compensación económica será suficiente para dar por cerrado el sonado caso. Los padres del chef, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, no se han pronunciado al respecto. Mientras que, por un lado, Daniel no ha recibido apoyo común por parte de sus padres, los Arrieta se presentan como una familia unida dispuesta a poner justicia ante la muerte de Edwin.