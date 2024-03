El ‘caso Koldo’ suaviza la ofensiva del PP contra la amnistía, que entra en sus 48 horas clave

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper y la diputada del PP Esther Muñoz, llegan a una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP (Carlos Luján - Europa Press)

El bautizado como ‘caso Koldo’ cumple ya 14 días en el foco mediático. Han sido dos semanas clave para la estrategia de oposición del Partido Popular, que ya se han cobrado una primera dimisión, la de José Luis Ábalos, y no sería la última si de ellos dependiese. Sin embargo, cuando estalló este terremoto con la detención de 20 personas (entre ellos Koldo García) por el cobro de unas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia, tanto el PSOE como los populares visualizaban esta semana de una forma bien distinta: coincide con el agotamiento del plazo para aprobar el dictamen de la ley de amnistía en la comisión de Justicia del Congreso.

Pero el PP ya no está enfocado en la medida de gracia, una ofensiva que se ha alargado más de medio año y que algunos sectores del partido ya pedían ir soltando. La presunta trama de corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno les ha venido como anillo al dedo y ahora enfocan la actual semana de forma diferente. Los encargados de hacer un seguimiento de la misma son el portavoz nacional, Borja Sémper, el del Congreso, Miguel Tellado, y la responsable de Sanidad del partido, Ester Muñoz, apuntan desde la Dirección Nacional del partido.

La idea es que Ábalos sea la primera ficha del dominó socialista en caer por el caso Koldo, y es que el PP ya apunta a la siguiente: la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Tellado —cuyo nombre fue mencionado en el auto del juez— ya presentó la solicitud de dimisión de la expresidenta balear, señalando sus presuntos vínculos con la trama. El PP señala la compra de mascarillas por parte del Govern balear sabiendo que eran defectuosas, y también acusan a Armengol de no reclamar hasta tres años después, lo que achacan a que no querían hacerlo porque la trama estaba “impulsada por miembros del Gobierno y del PSOE”.

Pero el PP cree que esto forma parte de un goteo, por lo que tendrá más episodios y ramificaciones perjudiciales para los socialistas, lo que puede hacerles incluso más daño que la raída ley de amnistía. Además de a Armengol, el PP también tiene en el punto de mira al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, además de al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al responsable de Transportes, Óscar Puente, y a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, se ha establecido un comité para seguir el ‘caso Koldo’ desde la sede de Génova, pero no habrá otro que se encargue de la ofensiva contra la amnistía, pese a que la plana mayor del partido viajará a Bucarest (Rumanía) para participar en un congreso del PP europeo.

La comitiva la compondrá el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general, Cuca Gamarra, el responsable de Institucional, Esteban González Pons, además de Elías Bendodo, Ana Alós, el candidato a lehendakari, Javier de Andrés, y los barones Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras. Eso implica que estarán lejos de Madrid durante estos días, en los que aprovecharán para alertar en Europa sobre la presunta “corrupción” en España, según confirman fuentes de la Dirección del PP.

Pero eso no es todo, ya que el PP prepara también una ofensiva en el Senado, donde intentarán que todos aquellos que tengan alguna vinculación con la trama vayan a comparecer a la comisión de investigación, cuya creación se debata previsiblemente este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta. Eso sí, más allá de fijarse en los ya mencionados, de momento los populares no dan nombres sobre los comparecientes, simplemente exponen que no descartan ninguno vinculado con el Gobierno o con el PSOE.

Así mismo, el PP también hará un análisis interno sobre el caso Koldo a través de un retiro parecido al que hizo en Toledo con la amnistía. Esta vez, será en Córdoba desde el viernes 8 al domingo 10 de marzo. Un día después del paso de la ley de amnistía por la comisión de Justicia y coincidiendo con la manifestación de este sábado contra la medida de gracia organizada por la sociedad civil, gran parte de la cúpula del Partido Popular se ausentará de la capital para establecer la estrategia a seguir con el ‘caso Koldo’. Fuentes de Génova señalan que Feijóo, Cuca Gamarra, Elías Bendodo y varios barones asistirán a este evento, del que se ausentarán Sémper, Tellado y Peña, que no se moverán del grupo de trabajo que tienen en Génova con el mismo motivo.

La amnistía, en un segundo plano

El PP, que lleva aferrado en la oposición a la amnistía durante estos últimos meses, ahora ve la aprobación de esta norma como un “bote salvavidas” para el Gobierno, que a su juicio intenta colarla como algo “bueno” para tapar el ‘caso Koldo’. Creen que la situación del PSOE estos últimos días puede hacer bajar sus exigencias frente a Carles Puigdemont, aunque tampoco descartan que el líder de Junts trague de alguna forma.

El optimismo del PSOE para aprobar la ley de amnistía ha crecido, y a 48 horas de que venza la ampliación del plazo solicitado por los socialistas para pactar un nuevo texto con Junts no se sabe nada del contenido de las conversaciones entre ambos, aunque parece que el PSOE sigue sin querer incluir los delitos de terrorismo o la postura respecto a los de alta traición. Si la Comisión de Justicia aprueba el dictamen, la ley de amnistía podría volver al pleno del Congreso la próxima semana.