La española violada en la India y su marido narran los hechos: “Yo no la veía y pensé, la han matado”

"Esperamos que se mueran en la cárcel"

La mujer, que viajaba con su esposo por el noreste de la India, fue atacada este fin de semana por siete hombres mientras su marido era amenazado de muerte. Los agentes de policía de la India han conseguido identificar a todos los implicados en la violación, aunque hasta el momento, tan solo tres de los implicados han sido arrestados. La pareja ha relatado en una entrevista con la Agencia EFE los hechos ocurridos, donde se han mostrado agradecidos por estar vivos.

“Los siete me han violado todos, varias veces. Mientras dos o tres lo vigilaban a él (su marido), dos o tres venían y se turnaban”, explicó la víctima que junto a su marido, que fue brutalmente golpeado, recorría el mundo en moto y que había acampado en una retirada explanada en la aldea de Kunji, el estado de Jharkhand.

La entrevista se ha producido en una casa de seguridad del Gobierno, en el distrito de Dumka, a unos 50 kilómetros del lugar en el que se produjeron los hechos, donde cuentan con vigilancia policial permanente. Según relataron, los siete detenidos han sido identificados por los cuerpos policiales, y se trata de personas de entre 18 y 30 años, quienes mantenían a su marido desnudo y maniatado, mientras dos o tres abusaban de ella. “Yo no la veía y pensé, la han matado”, cuenta él que estuvo todo ese tiempo en el suelo recibiendo golpes y patadas.

Por su parte, ella ha detallado que tres horas después del ataque, aproximadamente, ya se “cansaron o no querían correr más riesgo” y fue entonces cuando le dieron la ropa para que se vistiera antes de salir de los arbustos en los que llevaron a cabo la violación. La pareja se ha presentado este domingo ante un tribunal para prestar declaración ante el juez y narrar todo lo ocurrido.

Las víctimas del ataque se encontraban realizando un viaje a lo largo del mundo, pasando por diferentes continentes y más de 66 países. “Llevamos 66 países recorridos, 170.000 km. Hemos pasado varios meses de África, en todo Oriente Medio, Irak, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y mucho tiempo en los sitios”, señala él que recuerda que ella fue la primera mujer que entraba en moto a Afganistán (en la época de los talibanes).

Durante las declaraciones ha dicha agencia, han relatado que lo largo del viaje no han acampado en ningún sitio, pero en India era diferente, no por seguridad, sino porque “hay muchísima gente en todos sitios y no te dejan tranquilos”. Los dos viajeros solo piensan ahora en abandonar el países y tienen previsto viajar el martes hasta Nepal en moto, desde donde volarán a España.

Un caso de gran trascendencia

“Esperamos que esto sirva para que las penas sean duras, aquí en la India las penas sí que son duras, y quien piense hacer algo así se lo piense dos veces”, comenta él que insiste que a pesar de estos casos India es un país seguro, como lo es el resto de Asia.

El caso se encuentra ahora en manos de la policía, quienes mantienen la investigación en curso para tratar de detener a todos los implicados. La violación es un delito que afecta a toda la India y, en especial a Jharkahand, que se encuentra en las 10 provincias con mayor números de casos, junto a Nueva Delhi y Rajastán. El último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró, 31.500 casos de violación solo en ese año, aproximadamente 86 violaciones por día.