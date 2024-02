Toni Nadal se pronuncia sobre el estado de forma de Rafa: “Necesita competir, lleva demasiado sin hacerlo”

El tenista español Rafael Nadal y su exentrenador Toni Nadal (REUTERS/Vincent Kessler)

Rafael Nadal se prepara para su regreso en el torneo de Indian Wells, que se celebrará del 6 al 17 de marzo, tras haber iniciado su temporada en Brisbane, donde buscaba recuperar sensaciones después de un año marcado por lesiones. Su tío y exentrenador, Toni Nadal, ha compartido en una entrevista para el diario AS durante un acto de la Universidad Alfonso X el Sabio Rafa Nadal School, sus impresiones sobre el estado de forma del tenista.

El que fuese entrenador del tenista confesó que Nadal “necesita competir, no le queda más remedio”. “Lleva demasiado tiempo sin hacerlo, y claro, si no compites, no puedes estar preparado”, aseguró sobre su regreso a la competición en el primer Masters 1.000 de la temporada. En enero del año pasado se lesionó en el Open de Australia, y aunque todo apuntaba que la baja sería solo de unos meses, se alargó hasta diciembre, cuando reapareció en el torneo australiano. Allí, pese a que demostró buen nivel, sufrió un microdesgarro muscular que lo ha mantenido alejado de la competición hasta este próximo 3 de marzo, cuando disputará la exhibición junto a Carlos Alcaraz.

Este año Nadal tiene citas importantes en el camino, como es su regreso a Roland Garros o los Juegos Olímpicos de París. “Prefiero decir que va a ganar. Después ya veremos. Ya sé que es difícil, pero siempre procuro ser positivo y espero que mi sobrino pueda hacer un gran papel”, aseguró sobre las opciones que auguraba para su expupilo.

Te puede interesar: El martirio de las lesiones en la carrera de Nadal: el triple que Djokovic y diez más que Federer

El español Rafael Nadal con su exentrenador Toni Nadal (REUTERS/Paul Childs)

“Depende de cómo vaya el año”

Toni aseguró que la recuperación va “paso a paso, bien, con ganas”. Además, quiso valorar positivamente su participación en el torneo australiano: “Después de tanto tiempo sin competir, creo que jugó a un buen nivel. Yo le veo entrenar en la academia y creo que es así”. “Sus primeros partidos indicaban que estaba, más o menos, jugando bien, y después tener esta pequeña molestia, fue una pena, realmente. Pero las cosas hay que aceptarlas como vienen”, aseguró.

Sobre si este va a ser su último año, Toni Nadal adelantó que “va a depender de cómo vaya el año, de cómo se encuentre físicamente, de cómo se vea”. “Vamos a esperar”, zanjó.

No estará en Miami

La lista de participantes para la edición 2024 del Miami Open, segundo Masters 1.000 de la temporada que se disputará entre el 20 y el 31 de marzo, ya ha sido desvelada. El torneo siguiente a Indian Wells marca el inicio de la gira de tierra batida. En esta entry list aparecen los nombres de los mejores del mundo como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.

El tenista español sí ha confirmado su presencia en Indian Wells, y parece que sacrificará el segundo Masters de la temporada para meterse de lleno y prepararse a tiempo completo para Roland Garros, torneo que ya ha ganado en 14 ocasiones, y los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán este verano, casualmente, en la misma pista que el segundo Grand Slam de la temporada.