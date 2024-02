Un español que vive en Polonia explica la costumbre de las casas polacas que le sorprendió y que ahora también aplica siempre

Imagen de archivo de la bandera de Polonia (Pexels)

No todas las costumbres extranjeras calan, incluso cuando se vive fuera de casa. Algunas, no obstante, consiguen que se abandonen las tradiciones más arraigadas de la cultura materna para abrazar las extrañas. Así le ha ocurrido a Carlos, un español residente en Varsovia (Polonia) que se ha sorprendido a sí mismo adoptando algunas de las acciones más curiosas que realizan en este país europeo.

Carlos cuenta sus aventuras desde Polonia en la cuenta de TikTok Yoenpolonia (@yoenpolonia). “Soy un español viviendo en Polonia, y vuestro tiempo no me desagrada”, comenta en uno de sus vídeos. Se trata de un trend popular en esta red social, en el que una persona coge una característica propia (en este caso, la nacionalidad) y explica algunas cualidades que vienen con ella. Aunque a veces no son las esperadas.

Por ejemplo, Carlos explica que, al ser español, le han nombrado muchas veces las ciudades de “Madrid, Barcelona” o le han dicho la popular frase de “un(a) cerveza por favor”, que todo forastero parece conocerse al dedillo. También el mundo taurino se ha implantado en la mente extranjera como algo típico español. “No sé cuántas veces he tenido que explicar que en España no vamos vestidos vestidos de torero por la calle”, exclama. De España también parece estacar la gastronomía, pero en el caso de Carlos, tan solo le piden una popular bebida: “Cuando hay fiesta, siempre me piden que prepare sangría”, asegura.

Del kétchup en la pizza a los zapatos en casa: las costumbres más extrañas de los polacos

Destaca Carlos en su vídeo las costumbres gastronómicas de Polonia, aunque no siempre para bien. “Todavía no sé por qué le seguís poniendo kétchup a la pizza”, se pregunta. Otras en cambio parecen gustarle, como el Rosoł , una sopa de pollo típica del país. “Soy español en Polonia Y yo también cuando tomo Rosoł, bebo agua”, comparte con sus seguidores.

Otras cuestiones le convencen menos en las costumbres polacas. Se le hace extraña, por ejemplo ,la seriedad de la gente por la calle, pues está acostumbrado al ambiente más desenfadado típico de España. “Soy español en Polonia y cada vez que entro al transporte público me aterroriza ver a toda la gente seria y en silencio”, explica en su vídeo.

Aunque no puede negar que hay una acción en la que los polacos superan a los españoles y es la de quitarse los zapatos antes de entrar en casa. Se trata de una costumbre muy extendida en el extranjero, en especial cuando las casas suelen tener suelos de moqueta, para mantener limpio el interior de las casas. “La primera vez que vi a la gente quitarse los zapatos al entrar en casa, me sorprendí”, relata Carlos. No obstante, confiesa que ha aprendido las razones por las que se lleva a cabo y que “ahora, el que entre a mi casa con zapatos, lo mato”, exagera.