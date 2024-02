El intrigante comentario de Macron a Mbappé en una cena de gala en el Elíseo que se ha hecho viral

Mbappé, a su llegada al Elíseo el martes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Kylian Mbappé continúa en el centro de todas las miradas, tanto en Francia como más allá de las fronteras de su país. No podía ser de otra manera tras conocerse que el santo y seña del PSG abandonará las filas del vigente campeón galo cuando concluya esta temporada. El también campeón del mundo galo apunta a recalar en un Real Madrid que lleva, al menos, dos años esperándole. Mientras su futuro destino se concreta, lo que está claro es que a uno de los mejores futbolistas del momento le espera un verano muy movido: Eurocopa, probablemente Juegos Olímpicos en casa y, además, nuevo equipo.

El jugador ha vuelto al primer plano en las últimas horas, debido a la cena de gala ofrecida en honor al emir de Catar, Tamin ben Hamad Al-Thani, por parte del presidente francés, Emmanuel Macron. Es de sobra conocida la complicidad existente entre el jefe de Estado y la estrella del deporte. Quien, por supuesto, fue invitado a la recepción, debido a la enorme trascendencia que tiene el país árabe en la propiedad del PSG.

Macron y Mbappé tras la final de Catar 2022 (REUTERS/Dylan Martínez)

Tampoco faltó al evento el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. El hombre al que Mbappé comunicó hace unos días que su etapa en el principal conjunto de París, para el que juega desde el curso 2017-2018, está a tan sólo unos meses de llegar a su fin. La duda ofende: la mayor expectación en el Elíseo, este martes, la generaba la presencia de la estrella del deporte rey en el palacio presidencial. La escena que todos querían ver y captar era aquella que compartieran en público el atacante y Macron. Lo fue con conocimiento de causa: de ahí salió un intercambio de palabras que no tardó en hacerse viral.

👀 👂 Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis."



Qu'est-ce que l'Emir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous ? pic.twitter.com/OPMfqaJy1N — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

La frase de Macron a Mbappé que no tardó en trascender

Cuando Mbappé saludaba, a su llegada a la cita, al emir de Catar, también hubo un breve parlamento con él por parte de este último. Eso sí, no se distinguió qué se decían. Sí que pudo escucharse con nitidez lo que Macron le comentaba a uno de los emblemas deportivos franceses, bromeando: “Nos vas a crear más problemas”. Las risas que siguieron a su frase, por parte de todos los presentes, fueron igualmente ostensibles.

Según los medios franceses, Al-Thani no intentó hacer cambiar de opinión a Mbappé con motivo de la cena en el Elíseo. RMC Sports señaló que lo único que hizo el emir fue desearle “buena suerte” en la nueva etapa que emprenderá a partir del próximo período estival. La perla de Bondy ha sido el jugador franquicia desde que pasó a formar parte del PSG. Cinco Ligue 1, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia le contemplan. Únicamente se le ha resistido la Champions, con un subcampeonato como techo.

Macron y el Dibu Martínez consuelan a Mbappé en Catar (EFE/EPA/Friedemann Vogel)

En verano de 2023, Mbappé ya empezó a dejar caer que no tenía intención de ampliar su vinculación con el PSG. Fue entonces cuando optó por no renovar de forma automática por un año, hasta 2025. Una decisión que no sentó nada bien en las altas esferas de su actual pagador: tras una carta cuya filtración trajo cola, llegó a ser apartado del primer equipo e incluso se vio posible que dejase de jugar como local en el Parque de los Príncipes antes de tiempo.

Aunque las aguas se calmaron y volvió a entrar en los planes de Luis Enrique, Mbappé tenía claro que su estancia en el PSG llegaría únicamente hasta este junio. La noticia acabó saltando el pasado 15 de febrero, sin que haya sido posible, como sí ocurrió en 2022, convencerle para firmar una nueva ampliación de contrato.