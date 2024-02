Ilia Topuria corta a ‘El Hormiguero’ y a su pregunta comprometida sobre sexo

Ilia Topuria y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Ilia Topuria se ha convertido en el personaje de moda tras su victoria en la UFC, donde el pasado sábado 17 de febrero se convirtió en el campeón mundial de su categoría, el peso pluma. Desde entonces, el georgiano, que reside en Valencia desde hace años, no ha dejado de aparecer en los medios de comunicación para hablar sobre este ‘desconocido’ deporte y darse a conocer un poco más.

Este lunes 26 de febrero ha sido el turno de El Hormiguero, donde acudió acompañado del preciado cinturón de campeón, con el que Pablo Motos se quedó fascinado. El luchador de artes marciales mixtas habló de todo durante la noche, desde la canción que ha versionado Omar Montes en su honor, Canción del mariachi, a cuál es su próximo sueño.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la noche fue cuando conoció a las mascotas del programa, las hormigas Trancas y Barrancas. “No te fíes”, le advirtió Pablo Motos, consciente de que iban a realizarle preguntas bastante íntimas. Tras querer conocer si alguna vez había apostado por sí mismo, recordaron que hay futbolistas y cantantes que prefieren no tener relaciones sexuales el día de antes de un partido o un concierto. Adelantándose a lo que podría venir, Ilia respondió que “yo no soy ni cantante ni futbolista”.

Ilia Topuria y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Su respuesta hizo que el plató se llenara de risas, pero lejos de darse por contento, Trancas insistió: “¿El día de antes se puede? ¿No pierdes fuelle?”. Topuria sacó entonces su lado más tajante, cortando la comprometida pregunta. “Ya te he respondido”, respondió sin querer añadir nada más.

Petición a Pedro Sáchez

“Tu sueño era ser campeón, ya lo eres. También me dijiste que querías ser motivador y es que eso también lo has conseguido”, le dijo en cierto momento de la noche Pablo Motos, que quiso saber cuál es su tercer sueño y, por lo tanto, su próximo objetivo: “Mi tercer sueño sería conseguir mi DNI español”.

“Si tú no eres español, que llevas 15 años en España con toda tu familia...”, dejó caer el presentador, que dejó caer que podría pedírselo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que se ha reunido este martes. “Sí, y se lo pienso pedir personalmente, a ver si me puede ayudar a cumplir el sueño, me haría muchísima ilusión”, afirmó.

Pese a ello, quiso mandar un mensaje a todos aquellos que facilitaron su acogida: “Gracias por acoger a mi familia, por darnos un hogar y por apoyarme y dejar formar parte de vosotros”, pronunció mirando a la cámara.

Cabe recordar que Ilia Topuria, a su llegada a España, recibió múltiples felicitaciones, pero echó de menos la de Pedro Sánchez: “Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor”. Además, se mostró molesto porque “cuando aterricé tuve que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles”. Este desajuste en la frontera se debe a que Topuria solo tiene la nacionalidad georgiana y dado que el país no pertenece al espacio Schengen, debe pasar por inmigración en el aeropuerto.