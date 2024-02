Un español que vive en Suiza explica la diferencias de seguridad entre los dos países: “Hay tiendas en las que no hay dependiente, ni cámara, ni nada”

Imagen de archivo de Ginebra. (Shutterstock)

Suiza está entre los 10 países más “pacíficos” del mundo, concretamente en el puesto 10 del ranking de paz global. Además, en 2023 (último año con datos)ha mejorado su situación respecto al año anterior, ya que en 2022 estaba en el puesto 11. El país ha obtenido 1.339 puntos en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publica el Institute for Economics and Peace cada año. En un video de TikTok constata este hecho y lo compara con la actual situación en España, que se encuentra en el puesto 32, con 1.649 puntos.

El tiktoter Ángel Úbeda (@angelubeda) cuenta que no solo es un país seguro, sino también muy cívico. “La gente deja la bicicleta en la calle sin candado ni nada y no se la tocan”, explica el joven, que añade que “en España una bicicleta sin candado te dura cinco minutos en la puerta”.También habla de la limpieza y de cómo los suizos se esfuerzan por mantener las ciudades limpias: “Yo cuando camino por la calle no veo un papel, una colilla en el suelo, nada”.

Los paquetes se quedan en la puerta

Otro de los aspectos que recalca en el video es la confianza que tienen en que nadie va a tocar sus cosas aunque estén al alcance de todos. “La gente hay veces que hace mudanza y deja las cosas en la calle esperando, a lo mejor hasta el día siguiente, y no se las tocan”, cuenta. También explica que los paquetes que llegan a casa cuando no hay nadie se quedan esperando en la puerta sin que nadie se los lleve: “Yo vengo del trabajo y cojo mis paquetes. O algún vecino te lo guarda dentro del portal, pero más bien por si llueve o algo así que no te lo tocan”.

La confianza se extiende incluso hasta el punto de dejar las puertas de las casas sin cerrar. “Yo muchas veces me duermo en mi casa y no hecho la puerta”, reveló Úbeda, sorprendido por la serenidad que se vive en un país donde explica que las puertas pueden abrirse desde fuera sin dificultad.

Asimismo, habló sobre la independencia que se fomenta en los niños desde edades tempranas, permitiéndoles ir solos al colegio con medidas de precaución: “Los niños a partir de los cinco años van andando solos al colegio. Llevan un reflectante aquí para los coches y en cada paso de peatones hay una persona que les para el tráfico y demás, pero solo eso”.

Tiendas sin cajeros ni vigilantes

La seguridad y confianza también se ve reflejado en los comercios. Úbeda cuenta que “hay tiendas en las que no hay dependiente, ni cámara, ni nada”. “Tú coges lo que quieres, pone el precio de las cosas y una caja con una ranura, una caja normal. Tú dejas lo que lo que pertenece y ya está. La confianza. Igual que hay campos de flores en los que tú coges las flores que quieras, afuera pone el precio de lo que vale las flores, lo deja en una caja y ya está”, explica con admiración.