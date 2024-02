Quién es Héctor, el padre de Malena Alterio que es un icono del cine argentino y ganó un Goya como su hija

Héctor Alterio (Archivo)

Los Alterio se han consolidado como una de las familias más destacadas en el mundo del espectáculo en español, destacando en teatro, cine y televisión. La dinámica familiar ha girado en torno a la actuación, creando un legado potente y diverso en la escena artística. El patriarca, Héctor Alterio, es una figura emblemática del cine argentino quien, a lo largo de su extensa carrera, ha recibido múltiples reconocimientos, incluido el prestigioso premio Goya de Honor en 2004, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en reconocimiento a su trayectoria.

Héctor Alterio, nacido en Buenos Aires, ha desarrollado una carrera prolífica no sólo en Argentina sino también en Uruguay, Italia, México y España. Su trabajo ha trascendido fronteras, consolidándolo como un hito en la industria cinematográfica iberoamericana. La influencia de Héctor en las artes escénicas ha sido una inspiración constante para su familia, especialmente para su hija Malena y su hijo Ernesto, ambos también inmersos en el mundo de la actuación.

Malena Alterio, siguiendo los pasos de su padre, se ha establecido como una talentosa actriz. Su reciente victoria en los premios Goya el pasado 4 de febrero, en los que obtuvo el galardón a ‘Mejor Actriz Protagonista’ por su papel en la película ‘Que nadie duerma’, ha reafirmado su posición en el cine español. Esta no es la primera vez que Malena es reconocida por la Academia, ya que en 2000 fue nominada en el apartado de ‘Mejor Actriz Revelación’, aunque en aquella ocasión no se alzó con la estatuilla. En su discurso de aceptación, Malena no solo agradeció al equipo de producción y a sus colegas, sino que también rindió homenaje a su familia, destacando la dedicación de sus padres a la memoria histórica y la paz.

Relación padre-hija

La relación profesional y personal entre Héctor y Malena es profundamente afectiva y colaborativa. Ambos han compartido su felicidad y orgullo mutuo a través de las redes sociales, donde publicaron una foto donde posaban con sus respectivos premios Goya en la intimidad de su hogar. Este gesto no sólo ha sido un momento emotivo entre padre e hija, sino también un símbolo de la pasión compartida por el arte dramático que permea a toda la familia Alterio.

La contribución de la familia Alterio al arte y la cultura, desde el teatro hasta el cine, ha dejado una marca indeleble. La historia de Héctor como pionero, su influencia en las generaciones futuras y el éxito continuo de Malena en la escena cinematográfica española, son testimonio de un legado familiar que trasciende el tiempo y las fronteras. Su dedicación al arte, el reconocimiento a su excelencia profesional y el profundo lazo familiar que los une, ejemplifican la pasión y el compromiso que define a los Alterio.