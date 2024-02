Ábalos descarta dimitir pero asegura que si el ‘caso Koldo’ hubiera estallado cuando era ministro sí lo habría hecho

El exiministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos (A. Pérez Meca/Europa Press)

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha anunciado que se niega a dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el ‘caso Koldo’ que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho.

“Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento”, ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta en la ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene “ninguna responsabilidad”.

Ábalos ha recordado que no está “acusado por nada” y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su “capacidad política para seleccionar al personal” y el haber confiado en personas que le decepcionaron. “Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo”, ha proseguido.

El PSOE le enseña la puerta de salida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado este sábado en su compromiso contra cualquier forma de corrupción por parte del Gobierno, después de conocer las últimas informaciones sobre el asesor del exministro de Transportes. El presidente ha mantenido en una intervención frente a sus compañeros de partido que la lucha contra la corrupción “ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”.

“Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final”, ha señalado el secretario General del PSOE durante la apertura de la Internacional Socialista.

Sánchez ha querido destacar que la transparencia y la colaboración de su Gobierno con la justicia será total, como ha sido durante los seis años que lleva el PSOE en La Moncloa. El presidente también ha recordado la diferencia entre su Ejecutivo con el anterior, del Partido Popular, que fue desalojado de La Moncloa después de que la justicia condenara a la formación conservadora por la trama Gürtel.

De igual modo, la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este viernes su “repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia, donde se moría la gente, haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse” o para “atesorar patrimonio”. “No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría”, sostuvo Montero sobre la posibilidad de que Ábalos deje su escaño.

*Con información de Europa Press